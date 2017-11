Nadat ik alweer even geleden kennis maakte met dit merk heb ik er al verschillende producten van geprobeerd. Na de review van de Aruba Aloe Special Care Lotion kreeg ik regelmatig de vraag of ik ook andere producten zou willen reviewen en ik snap dat wel. Het merk is nog redelijk nieuw in Nederland en (nog) enkel via een webwinkel verkrijgbaar. Door middel van een review leer je een merk en producten dan toch net even wat uitgebreider kennen! Vandaag een review online van de Aruba Aloe Vitamin E skin care gel.

Aloe Vera

Het ingrediënt aloë vera wordt dus al eeuwen in verzorgingsproducten gebruikt en is zeer geliefd om de hydraterende eigenschappen. Het sap wat uit de stengel verkregen wordt kan je puur op de huid gebruiken of verwerken in producten en heeft nog veel meer fijne voordelen. Naast dat het goed hydrateert bevat het antiseptische en ontstekingsremmende bestanddelen, vitamines, mineralen, aminozuren en vetzuren en dringt het gemakkelijk tot diep in de huid door.

Het is een ingrediënt wat echt bij veel verschillende huidtypes, huidproblemen en huidwensen ingezet kan worden. Of je nu tijdelijk wat extra hydratatie kan gebruiken, oppervlakkige brandwondjes of zonnebrand hebt, jeukende plekjes hebt van muggenbeten of plantcontact, last hebt van irritatie na het scheren, of het gewoon iedere dag wil gebruiken als verzorgingsproduct. Daarnaast helpt het ook nog dode huidcellen af te breken en kan het littekens verminderen, dus eigenlijk zou aloë vera aan zo’n beetje elk verzorgingsproduct toegevoegd mogen worden ♥



Aruba Aloe Vitamin E skin care gel 251ml, €21,00

Dit is een olievrije gel die echt gericht is op de droge en geïrriteerde huid die extra verzorging nodig heeft. Heb je last van acné, couperose, irritatie na het scheren, zonnebrand, een gevoelige huid die snel reageert op invloeden van buitenaf.. dan moet je deze gel zeker eens een kansje geven. De gel bevat onder andere hydraterende glycerine, aloë vera sap en vitamine E, voelt heel lekker fris aan op de huid, is zuinig in gebruik en trekt snel in. De geur is wederom net zo lekker als de Special Care Lotion; iets zachts en bloemigs en deze blijft wederom best wel een tijdje subtiel achter op de huid.

Ik heb hem nu al een aantal keren op plekjes die wat extra’s konden gebruiken gesmeerd en merkte telkens heel snel al dat die plekjes sneller opknapten. Als huidverzorging vind ik de Special Care Lotion net even wat lekkerder vanwege de toegevoegde jojoba olie, maar deze gel doet het ook goed als laagje daarònder als extra verzorging.

Ik heb de mensen achter het merk nu al meerdere keren gesproken, kennis gemaakt met verschillende producten en heb er echt een positief gevoel bij. Het assortiment is best uitgebreid en ik ga zeker nog wat producten aanschaffen om te testen. Vooral de sulfaatvrije shampoo en conditioner voor gekleurd haar spreken me heel erg aan vanwege m’n gevoelige hoofdhuid.

De producten van Aruba Aloe zijn verkrijgbaar via de eigen webwinkel. Goed om te weten: het merk is dierproefvrij en maakt gebruik van gerecyclede verpakkingen. Tipje: als je je inschrijft voor de nieuwsbrief dan krijg je een code voor €10,- korting op een aankoop van €25,- of meer :)

Spreekt dit merk jou aan om eens te gaan proberen? Heb je ervaring met aloë vera als beauty-ingrediënt?

Liefs,

Desirée