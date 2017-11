Toen deze box binnen kwam werd ik niet alleen enthousiast door de enorm toffe verpakking, maar vooral ook door de inhoud. Het is namelijk ‘The Ultimate Invent Your Own Beauty Products Kit’ van Beauty Kitchen en het is een perfect cadeau voor iedere liefhebber van natuurlijke beautyproducten. Lees verder om te zien wat er in de prachtige verpakking zit en wat je er zoal mee kan maken.

In deze Beauty Kitchen Raw Inventions giftset zitten de volgende items:

– een receptenboekje

– 200ml lotionbasis voor crèmes, lotions & maskers

– 200ml wasbasis voor haar, lichaam en gezicht

– 6g bijenwas

– 16g cacaoboter

– 4ml Inspire Me essentiële olie

– 4ml Abyssinian Oil

– 14 flesjes en potjes

– 2 pipetten

– productlabels om je producten namen te geven.



Hoe tof is dit? Zoals je weet heb ik in het verleden regelmatig Beauty DIY’s gedeeld (als er trouwens meer vraag is naar beautyrecepten om zelf kunnen maken, let me know!!) en zo’n kit maakt me dan ook heel enthousiast. Lekker de keuken in duiken om aan de slag te gaan en zoiets unieks, natuurlijks en fijns voor je huid te maken is ook gewoon erg leuk om te doen.

Je kan met de inhoud natuurlijk lekker zelf aan de slag gaan en dingen bedenken, maar in het receptenboekje staan duidelijke stap-voor-stap handleidingen om specifiekere producten te kunnen maken zoals een bodywash, bodylotion, facewash, wonderbalsem, lip scrub, handcrème, body scrub, bodycrème en zelfs een scheercrème en warm haarmasker.



Beauty Kitchen is opgericht door Jo-Anne Chidley en sinds ongeveer een jaar in Nederland verkrijgbaar. Het doel van de oprichtster? Om beautyproducten te ontwikkelen die geen enkel compromis sluiten en dus 100% natuurlijk, 100% effectief en 100% betaalbaar zijn en dat met een vleugje humor. Geen enkel ingrediënt mag een synthetisch chemisch proces ondergaan hebben en slechts één of twee natuurlijke processen (zoals verhitting of afkoeling).

Ik heb al eerder enkele losse producten van dit merk op de website voorbij laten komen (lees de reviews hier) en was toen al onder de indruk, maar deze kit maakt me helemaal blij. Wat een enorm toffe set om cadeau te geven aan jezelf of iemand anders ♥ Een mooi stevig bewaarblik, een heel riedeltje aan producten wat je eruit kan halen, een leuke bezigheid om die gure herfstdagen mee door te komen, een zacht huidje..



Ik maakte zelf een ‘Supercharge Lotion’ door wat van de All Over Lotion te mengen met enkele druppels Abyssinian Oil, een paar druppels Inspire Me essentiële olie en er wat gesmolten cacaoboter doorheen te mengen. Het maakt samen een voedende en verzachtende crème voor droge plekjes die ook nog eens heerlijk ruikt ^^

Deze Beauty Kitchen Raw Inventions giftset is nu tijdelijk voor €50,- verkrijgbaar bij Holland & Barrett.

Spreekt zo’n beauty-diy-pakket als dit jou aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die zijn toegestuurd door een merk of bedrijf en een affiliate link.