In het kader van #worldveganday en de start van #worldveganmonth kop ik hem in met een heerlijk (no) killer chili sin carne recept. Chili con carne, zonder de carne (vlees) dus. Een voedzame, budgetproof en gezonde maaltijd die in no time op tafel staat en helemaal vegetarisch èn vegan is. En aan het eind gelijk een vraagje aan de vegetarische of veganistische lezers, want ik heb wat hulp nodig :)

Ik ga er geen heel betoog over houden of er bij mij persoonlijk een label aan hangen, maar ik eet de laatste jaren vanwege het milieu en het dierenleed steeds minder vlees. Ik weet zeker dat je de bite van vlees in dit gerecht niet zal missen vanwege de voedzaamheid van het geheel. Het maakt namelijk een vezelrijke, vetarme en eiwitrijke maaltijd waar alles in zit wat je nodig hebt.



Wat heb je nodig voor 4 personen

– een flinke scheut olijfolie

– peper en zout naar smaak

– 2 teentjes knoflook

– 2 middelgrote rode uien

– een flinke theelepel harissa

– een theelepel komijn

– een theelepel chilipoeder

– 1 eetlepel suiker

– het sap van een halve citroen

– een klein blikje mais, uitgelekt en afgespoeld

– een groot blik (ongeveer 500g) rode kidneybonen, uitgelekt en afgespoeld

– 400ml gezeefde tomaten of tomatenblokjes

– een groot blikje tomatenpuree

– een groene paprika

Hoe maak je dit chili sin carne recept

1. Snij de knoflook, ui en paprika fijn en fruit deze een paar minuutjes aan in de olijfolie

2. Voeg de harissa, peper, zout, komijn, chilipeper en suiker toe

3. Voeg de mais en kidneybonen aan het mengsel en bak een paar minuutjes mee

4. Voeg de tomatenblokjes, citroensap en tomatenpuree toe en laat het geheel een minuutje of 20 doorpruttelen.



Tip: maak dit gerecht in de ochtend al klaar of zelfs een dagje van tevoren, want wanneer alle smaakjes goed in elkaar door kunnen trekken wordt de chili sin carne eigenlijk alleen maar lekkerder. Heel lekker om te serveren met rijst of Doritos (de naturel en de sweet chili pepper zijn vegan) en als topping wat verse avocado.

Vraagje voor de vegans!

Ik probeer al een tijdje echt minder vlees en dierlijke producten tot me te nemen en merk dat het vooral nog heel erg ingrediëntenlijstjes uitpluizen is. Mocht jij nu een wat meer ervaren vegetariër of veganist zijn dan sta ik zeker open voor tips, tricks, producten, recepten, handige websites en dergelijke om meer wegwijs te worden hierin. Alle hulp is welkom :)

Liefs,

Desirée