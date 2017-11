Onlangs kreeg ik een leuke uitdaging in mijn mailbox. Of ik een lijstje kon maken met leuke feestjurkjes voor de decembermaand die ook nog eens comfortabel waren en gewoon in fysieke winkels door het hele land te koop zouden zijn. No problem! Ik hou wel van een uitdaging en wat mij betreft heb ik zeker een aantal heel erg leuke comfortabele feestjurkjes kunnen vinden..

Ik ga niet zeggen dat het een heel erg gemakkelijke opgave was trouwens, want de leukste en origineelste jurkjes vind je toch meer online of bij de merken/winkels waarvan er maar één in Nederland is bijvoorbeeld. Maar goed, de vraag was duidelijk dat het om winkels moest gaan die op meerdere plaatsen in het land te vinden zouden moeten zijn en dan kom je toch echt bij de volgende winkels terecht:

– Miss Etam (t/m maat 54)

– MS Mode (t/m maat 54)

– Ulla Popken (t/m maat 68)

– C&A (t/m maat 56/58)

– H&M Plus Sizes (t/m maat 56)

– Zizzi (t/m maat 56/58).



Zizzi: jurk met pailetten (€129,95), jurkje met dierenprintkant (€99,95), blauwe velours jurk met zigzagprint (€79,95) en zwart velours jurkje met kantdetail bij de halslijn (€69,95). Dit zijn de jurkjes van de eerste foto bovenaan dit artikel en die hierboven.



Miss Etam: zwart jurkje met glitterprint op de top (€59,99), zwart kanten jurkje (€49,99) en jurkje met print (€20,00 in de sale).



MS Mode: rood jurkje met camouflerende ruffles (€34,99), zwart kanten jurkje (€29,99), zwart met metallic glans lurex jurkje (€34,99) en velvet jurkje in zwart of pauwblauw (€34,99).



Ulla Popken: jurk met volants in zwart of rood (€79,99), iets langere jurk met jacquard (€129,99), wijnrood suède jurkje (€59,99), zwart kanten jurkje (€59,99) en slinkyjurk met 3D print (€59,99 in de sale).



H&M Plus Sizes: rood kanten jurkje (€69,99), zwarte glitterjurk met rugdecolleté (€24,99) en zwarte overslagjurk (€39,99).

Ik denk dat ik met bovenstaande winkeltips en modellen toch wel redelijk goed de uitdaging beantwoord heb? Maar er is zeker nog één ding wat ik mee wil geven: ga ook eens bij de ‘normale’ merken kijken, snuffelen en passen. Want niet alleen hebben, op Ulla Popken en Zizzi na, alle merken die ik hierboven voorbij heb laten komen allemaal een ‘normale collectie’, er zijn ook nog veel meer toffe fysieke winkels waar je zeker kàn slagen met een maatje meer dan wat er in de labeltjes staat.

Zo heb je bij Miss Etam, C&A, Monki en bijvoorbeeld Zara ook in de normale collectie heel veel leuke jurkjes zitten. Een oversized model wat je nu veel ziet kan zomaar mooi aansluitend staan bij een lichaam met curves en een jurkje in een wikkelmodel/met overslag kan vaak ook nog wel een paar maatjes verder nog heel goed gedragen worden. Laat je dus zeker niet tegenhouden door dat maatlabeltje in de nek van een kledingstuk!

Je bent in ieder geval nog lekker op tijd voor de feestdagen om te kunnen winkelen en te passen, maar ik hoop dat je jouw perfecte jurkje voor deze feestdagen kan vinden met bovenstaande shoppingtips!

Liefs,

Desirée

P.S. Mocht je alsnog graag online willen snuffelen, dan kan je jezelf met deze lijst met plussize webwinkels zeker een paar uurtjes vermaken :)