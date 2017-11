Een bos verse roosjes op tafel, m’n favoriete ijsthee, lekkere dropjes, fijn leesvoer.. Ja, zo voel ik me zeker een gezegend en dankbaar mens. Een mooi inleiding voor een feel good artikel over dankbaarheid (het is tenslotte Thanksgiving vandaag!) en een heel erg leuke boekentip die perfect bij dit thema past. Lees verder voor meer informatie en een hopelijk een paar woorden die je aan het denken zetten ♥

Door de jaren heen zijn er veel ups en helaas ook redelijk wat downs geweest en juist door die minder goede periodes heeft dankbaarheid voor mij een andere lading gekregen. Ik ben dan ook zeker iemand die heel dankbaar is voor alles wat ze heeft. En dan niet eens zozeer de grote en tastbare dingen wat we om ons heen hebben mogen verzamelen – hoe hard er ook voor gewerkt is – maar juist voor de kleine dingen die vaak niet eens vast te houden zijn.. Ik kan intens genieten van een zonnetje wat door de ramen op komt zetten en me verwarmt, het warme geluksgevoel van een fijn moment samen met mijn man, dochter en/of onze huisdieren, de dierbare vriendschap met mijn beste vriendin voor meer dan 20 jaar, de lente die alles tot leven wekt, impulsieve en gekke momentjes.. Love it!

Dankbaarheid

Het is dan ook heel bijzonder hoe ‘dankbaar zijn’ werkt. Je kan jezelf ermee in slechts enkele minuten tijd een heel fijn gevoel bezorgen door gewoon even stil te staan bij wat je hebt, intens te genieten van een mooi plotseling moment of door terug te denken aan een bepaald moment waar je veel voldoening uit hebt gehaald en een positieve uitkomst had. En als je deze dankbaarheid ook nog eens hardop kan uiten, maak je er niet alleen jezelf gelukkiger mee maar bezorg je direct een ander ook een goed gevoel.

‘Dankbaar zijn’ is best lastig te omschrijven. Zie het als je zegeningen tellen, een positieve kijk hebben en waardering. Maar het is vooral iets wat dus direct voor een goed gevoel zorgt. Sluit je ogen maar eens en benoem voor jezelf 3 dingen waar je vandaag dankbaar voor bent. Ik kan me niet voorstellen dat je daar geen rustig, fijn en warm gevoel van krijgt van binnen :) En door regelmatig zo’n korte oefening te doen of je blessings op te schrijven in een dankbaarheidsboek zal je merken dat je ook een stukje gelukkiger in het leven komt te staan.



Een leuk boek wat ik onlangs mocht ontvangen is ‘Ik geluk jou’ van Wilma Veen. Ze ging aan de slag met de vraag “Hoe word ik ietsje gelukkiger?” en het staat vol met mooie afbeeldingen, positieve gedichtjes, verfrissende teksten en creativiteit. Heel leuk voor jezelf, maar ook zeker een erg leuk boek om bijvoorbeeld met de feestdagen cadeau te geven.

Ik geluk jou van Wilma Veen, Uitgeverij KOK, ISBN 9789043529129, 80 pagina’s, €11,99 en onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Leuk extraatje: het boek wordt met een plak Doodle Clay geleverd waarmee je bijvoorbeeld een mooie hanger kan maken en dus gelijk even lekker creatief bezig kan zijn.

En om maar met nog meer positiviteit te eindigen op deze mooie dankbaarheidsdag:

– Waar ben jij op dit moment dankbaar voor?

Liefs,

Desirée