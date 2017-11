Er komen elke maand weer veel nieuwe parfums uit en ik heb door de jaren heen best een verzameling opgebouwd, waardoor ik het soms maar lastig vind om een keuze te maken in de ochtend. Toch zijn er op dit moment een aantal parfums die er voor mij duidelijk uitspringen. Ik laat deze top 5 favoriete parfums graag aan je zien! Wellicht haal je er nog inspiratie voor op je cadeaulijstje voor de feestdagen vandaan..

Het is nu wel zo’n beetje de beste tijd van het jaar om een duurdere aanschaf als een parfum te doen, want bij onder andere ICI Paris XL, Bol.com, De Bijenkorf en Parfumerie Douglas zijn er vaak goede aanbiedingen rond de feestdagen.



Escentric Molecules Molecule 01

Laat ik beginnen met een geur die wellicht de meest bijzondere parfum is die ik ooit in mijn collectie gehad heb. En misschien ook wel de lastigste om te omschrijven. Aan de ene kant is het namelijk een heel zachte en bijna ‘huid-eigen’ geur, maar aan de andere kant zit er duidelijk een kruidig randje aan. Hij kan dan ook door zowel mannen als vrouwen gedragen worden en roept veel complimentjes op. Ook leuk: je kan deze geur met zo’n beetje elke andere combineren om hem wat intenser en sensueler te maken. Love it!

Qua geurnoten kan je bij het omschrijven van dit parfum heel kort zijn, hij bestaat namelijk maar uit één component: ISO E Super. Voor de één een geur die amper waar te nemen is, voor de ander is hij intens en zwaar en bij weer anderen meer een musky en fluwelen ‘huid’geur. Voor mij is de geur nooit niet waarneembaar, maar hij lijkt wel elke keer net even wat anders. Op mijn huid ruikt hij vooral verwarmend met duidelijk een poederig muskus randje en in de verte ruik ik er ook wat whisky en tabak in terug ♥



Gucci Bloom

Dit is de nieuwste parfum van Gucci die nog niet heel lang geleden gelanceerd werd en vanaf de dag dat ik hem binnen kreeg was ik verknocht. Wat is deze lekker! Het is duidelijk een vrouwelijke en volwassen bloemengeur en hij blijft ontiegelijk lang op mijn huid hangen. Ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven, maar ergens doet de geur heel crèmig aan wat heel rustgevend op mij werkt. Hij droogt zeker comfortabel en poederig op maar heeft een kleine spicy touch erin wat hem uniek maakt.

Geurnoten: jasmijn, tuberoos, rangoon en Chinese kamperfoelie.



Chloé Absolu de Parfum

Nog een nieuwere geur in mijn collectie is deze van Chloé die ter ere van de 10e verjaardag werd gelanceerd. Het is een limited edition en echt een must have voor liefhebbers van de parfums van dit merk. Het is overduidelijk wederom een rozengeur, maar met een houten randje, rijk en vol met bijna een wierook-achtig zweempje. Heel volwassen, een tikkeltje sensueel maar duidelijk classy en perfect voor date nights.

Geurnoten: damascenaroos, absolu van de centifoliaroos, vanille-absolu en patchoeli.



Narciso Rodriguez Narciso

Deze eau de parfum kwam drie jaar geleden uit en het blijft door de jaren heen een geur die ik regelmatig draag. Het is een geur die wat zwaarder is dan de verpakking je doet vermoeden, misschien een tikkeltje mannelijk zelfs. Maar laat je vooral verrassen als je hem wat langer draagt, want dan transformeert de geur naar een warmere bloemengeur met een musky finish die heerlijk lang als een fluwelen deken over je huid blijft liggen.

Geurnoten: gardenia, witte roos, muskus, vetiver en cederhout.



Lush What Would Love Do?

Toen ik onlangs een newsflash over de nieuwe geuren van Lush Gorilla Perfumes Volume 4 schreef, was dit niet direct dè geur waar ik naar aanleiding van de geuromschrijving voor zou vallen. Maar toen ik in de winkel de geuren stond te besnuffelen viel ik er als een blok voor. Je ruikt er zomerzoete citrustonen in maar ook duidelijk het warme en rustgevende van lavendel. Geen standaardcombinatie van geurnoten maar het werkt heel goed en maakt een geur die niet snel te vergelijken is met een andere.

Maar eerlijk? Ik denk dat dit voor mij gewoon ‘de geur van Lush’ is. Die geur die je ruikt als je midden in de winkel staat, alle producten bekijkt, van alles staat te proberen en te besnuffelen en glunderend je nieuwste aanwinst af staat te rekenen. Ergens doet hij me ook denken aan een zachtere variant van Karma, Twilight en zelfs een beetje aan Sleepy. Lush fan of niet, deze geur moet je eens besnuffelen ^^

Wat is op dit moment jouw favoriete parfum? En welke staat er op je wishlist?

Liefs,

Desirée

P.S. Lees zeker eens dit artikel als je het lastig vindt om een nieuwe geur uit te zoeken of wil weten welk parfum goed bij je zou passen :)