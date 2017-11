We zijn alweer een maand verder dan de laatste update over de operatie waarin ik in een video deelde hoe het op dat moment ging. Mocht je hem gemist hebben, bekijk hem dan hier. Ik heb echt ontiegelijk veel berichtjes gehad naar aanleiding van die video. Video’s met vragen, twijfels, aanmoedigingen, complimenten èn vooral veel vragen wat nou ècht de nadelen van een Gastric Sleeve operatie zijn. Zoals altijd ben ik niet te beroerd om daar eerlijk antwoord op te geven, dus hier gaan we!

Eten

Ja, dat je je hele eetpatroon om moet gooien na zo’n operatie lijkt me logisch en is ook echt iets waar ik me heel goed op voorbereid had. Maar dat het zo’n enorme impact zou hebben had ik denk ik niet in kunnen schatten en ben ik wellicht in de groep tijdens het traject te weinig op voorbereid. Alle mensen met een sleeve uit ons groepje (4 van de 10) ervaren dit namelijk hetzelfde. De opstartfase na de operatie is langer en heftiger dan bijvoorbeeld met een gastric bypass operatie en zelfs nu ruim een half jaar verder ervaren we allemaal in minder of meerdere maten nog wat eetproblemen.

Zo kan ik persoonlijk nog steeds geen brood of koolhydraatproducten verdragen. De soort brood, wraps, veel pastasoorten, aardappelen, rijst en dergelijke gaan gewoonweg niet goed. Het enige wat in die richting goed gaat is havermout, sommige granola’s/muesli’s en volkoren cracottes. Het kan dus soms wel een beetje een struggle zijn om aan voldoende voedingsstoffen te komen.

Wat ook niet goed gaat is vlees. Dit valt gewoonweg heel erg zwaar, komt terug, zorgt voor krampen.. Gelukkig wil ik zelf ook minder vlees eten en gaan vervangers en vis wel goed en is daar natuurlijk heel veel variatie in te vinden in de winkels dus dat is niet echt een probleem voor me.

Kleding

“Ja hallo, Dees, dit had je toch aan kunnen zien komen?” Jep. Maar dat het echt zo’n beetje letterlijk èlke maand tot twee maanden een nieuwe garderobe is had ik nou ook weer niet echt in kunnen schatten. Voor thuis vind ik een beetje slobberige kleding niet zo erg hoor, maar als ik zakelijke of privé-afspraken buiten de deur heb dan wil ik er toch ook een beetje fatsoenlijk en leuk bij lopen. Ik sta dus regelmatig ècht voor de kast met niks om aan te trekken. Onderbroeken zakken regelmatig onder m’n broek van m’n billen af, ik blijf een wisselende cupmaat hebben en het hele winkelen is een vreemde bezigheid tegenwoordig. Ik kan qua maat nu in zo’n beetje iedere winkel terecht, maar wil er nog niet echt teveel geld aan uitgeven omdat ik nog af blijf vallen en het dus maar één tot twee maanden echt goed kan dragen. Daarnaast – omdat ik nu dus veel meer keuze qua winkels heb èn heel andere lichaamsverhoudingen – merk ik dat ik heel erg rommel tussen verschillende stijlen.

Aan de ene kant dus heel erg leuk dat ik ook echt merk dat ik in kleinere maten pas en bij meer winkels terecht kan, aan de andere kant heel frustrerend omdat het een erg kostbaar geheel maakt zo bijna iedere maand weer.

Overtollig vel

En dan misschien het meest persoonlijke nadeel aan de operatie: het overtollige en loshangende vel. Wetende dat ik ook nog wat kilootjes te gaan heb en het dus nog meer zal gaan worden dan het nu is, maakt me best verdrietig en onzeker. Met kleding aan vind ik het allemaal best OK en is er weinig van te merken, maar zodra de kleding uit gaat begin ik er toch meer en meer moeite mee te hebben.. Pfff, ja.. De tranen schieten me spontaan weer in m’n ogen. Natuurlijk wìst ik dondersgoed dat dit eraan zat te komen en dat het erbij hoort en ik weet ook dat als ik in de toekomst een jaar op een stabiel gewicht zit er van alles aan gedaan kan worden, maar voor nu vind ik het iets heel confronterends. Vooral mijn onderbuik, de bovenarmen en de binnenkant van m’n bovenbenen. *slik*

Koud

Nooit had ik gedacht dat ik het sinds de operatie zo koud kon hebben. Het is compleet logisch hoor, want als je zo vlot zoveel gewicht verliest is je lichaam hard aan het werk en is de temperatuurregeling even van slag. Maar dat ik in de zomer met een kleedje op de bank zat te klappertanden? En nu vaak in de avond niet in slaap kan vallen van het rillen? Die had ik nooit verwacht. Ik heb nu een elektrische deken bij het voeteneind dis het bed opwarmt voor ik erin ga, maar moet nog even op zoek naar wat thermo onderkleding. Zo’n legging en hemd lijkt me wel wat om in te slapen of straks als het buiten nog kouder wordt onder m’n kleding te gaan dragen.. Mocht iemand verder nog tips hebben??



Hoe gaat het gaat, 7 maanden na de operatie

Ik had een paar weken geleden weer een officiële check waarin ik de uitslagen van het bloedonderzoek kreeg, een fit-test en een lichamelijk onderzoek en qua alle statistieken mag ik heel erg trots zijn. Ik heb geen noemenswaardige vitaminetekorten, ben op een lichtere bloeddruk na lichamelijk ook helemaal in orde, de sporttest ging goed en qua resultaat zit ik nu op het gewichtsverlies wat vaak na een jaar als gemiddelde wordt behaald. Trots!

Het resultaat? Ik sta nu op -65 kilo in totaal, waarvan -40 kilo sinds de operatie. Bi-zar. Zou ik de operatie alsnog hebben ondergaan ondanks de nadelen? Volmondig ja.

Voor nieuwe vragen sta ik altijd weer open, wellicht beantwoord ik ze een volgende keer weer in videovorm :)

Een heel fijne zondag gewenst!

Liefs,

Desirée

