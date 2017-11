Ruim een derde van alle ondernemers in Nederland is vrouw en er zijn heel veel vrouwen die eraan denken om een eigen bedrijf te gaan starten. Wellicht heb jij hier ook al eens over nagedacht? Of ben je al onderweg maar heb je nog net dat duwtje in de goede richting nodig om er helemaal voor te kunnen/durven gaan? Deze inspirerende vrouwelijke ondernemers gingen je voor! Vandaag lees je meer over Milou Happé van MILU®, een nieuw skincare merk in Nederland.

GIRLBOSS

“A woman in control, taking charge of her own circumstances in work & life. Someone who knowns her worth and won’t accept anything less. She is empowering and inspiring to those around her & kicks ass!” – Urban Dictionary



Wie ben je?

Ik ben Milou Happé, 29 jaar (nog 2 weken tot the big 30).

Vertel eens, wat is MILU®, hoe lang bestaat het en wat doe je zoal?

Op 4 oktober dit jaar is een lang gekoesterde droom van mij werkelijkheid geworden namelijk de lancering van mijn eigen skin care merk MILU! Achter de schermen ben ik al 1,5 jaar bezig met de productontwikkeling en het creëren van een merk identiteit maar eigenlijk dus pas sinds 1 maand op de Nederlandse markt.

Ik had het idee om dagelijks toepasbare quick beauty fixes te ontwikkelen. Een makkelijk toepasbaar product van hoge kwaliteit met verschillende boosters voor je huid te gebruiken op de momenten waar jij deze nodig hebt. Maar uiteraard ook een eye-catchy verpakking en een tone of voice welke een lach op je gezicht tovert. Na een lange weg van productontwikkeling met veel (lab) testen bevat de MILU lijn nu 8 producten.

MILU is een aanvulling op de dagelijkse beautyroutine en bevat 6 sheet masks, een reinigende en ex-foliërende Konjac spons én een giftbox met 3 sheet masks ter kennismaking maar natuurlijk ook de perfect holiday gift!

Waar komt jouw passie voor beauty en ondernemen vandaan? Is het er met de paplepel ingegoten of heb je dit zelf ontwikkeld?

Je kunt wel zeggen dat het ondernemen in mijn bloed zit! De ouders van mijn moeder zijn altijd ondernemers geweest in de horeca, mijn moeder was een van de eerste nagelstyliste in Nederland en mijn ouders runnen nu al 25 jaar het merk OPI in Nederland voor de retail en professionele markt.

Ik ben na mijn master opleiding direct bij OPI gaan werken maar in mijn achterhoofd altijd met het plan om ooit voor mijzelf te beginnen. 1,5 jaar geleden was het moment er dan ook dat ik dit avontuur ben aangegaan.

Op welk punt besloot jij om er helemaal voor te gaan en besloot je MILU® werkelijkheid te gaan maken?

Ik heb in de afgelopen 4 jaar een aantal gesprekken in binnen- en buitenland gevoerd voor de distributie van een nieuw merk in Nederland of Europa. Maar bij ieder gesprek kwam ik er al snel achter dat ik het allemaal net ‘niet’ vond zoals: het aanbod te veel, verpakking geen wow factor, ingrediënten waar ik niet achter stond etc. Toen kwam ik in aanraking met Korean beauty en hier was ik meteen verliefd op en besloot toen dus ook om direct naar Seoul te vliegen en daar heel veel gesprekken te gaan voeren en op zoek te gaan naar de perfecte partner voor productontwikkeling.

Wat is volgens jou de sleutel van jouw succes?

Ik ben natuurlijk pas net 1 maand begonnen dus ik kan nu nog absoluut niet over een succes praten. Maar de eerste reacties van retailers en consumenten is echt helemaal geweldig dus… this is just the beginning!

Waar zie jij jezelf en je bedrijf over vijf jaar? Welke ambities, verlangens en dromen heb je?

Over 5 jaar hoop ik een gevestigde naam te hebben in Nederland, een uitbreiding van de huidige productcollectie en absoluut verkooppunten te hebben buiten de Nederlandse en misschien zelfs de Europese grenzen!

Hoeveel uur werk je per week aan je bedrijf, had je dit van tevoren verwacht en wat vind je de leuke en minder leuke kanten?

Hoeveel uur zou ik niet kunnen zeggen maar momenteel is mijn werk soort van mijn leven en ben ik er continu mee bezig. Dit had ik absoluut van te voren verwacht want een merk lanceren is een kant van het verhaal maar daarna je product op de markt zetten met een visie kost veel tijd en een volle focus. Voor mij is het nu een uitdaging om een goede balans te vinden om mijn MILU werkzaamheden te combineren met het werk van OPI. Want ja, ik blijf gewoon werkzaam binnen OPI.

Wat is het grootste leerpunt uit jouw carrière? Was er een valkuil, bepaalde kritiek of heb je ergens een harde les uit geleerd?

So far kan ik wel stellen dat in het proces van product- en merk ontwikkeling ik het soms erg heel lastig vond om te moeten schakelen met zoveel partijen op hetzelfde moment denk hierbij aan dermatologen, chemisten, verpakkingen, bijsluiters, fabrikant etc etc. Alles moet natuurlijk op elkaar aansluiting in een bepaald tijdschema en dit heeft nog wel eens enige stress met zich meegenomen.

Waar kan jij als ondernemer echt niet zonder?

Email! Ik produceer mijn producten in Zuid Korea dus vanwege het tijdsverschil is de email vaak mijn beste vriend!

Wat is het beste advies wat je aan een andere (vrouwelijke) ondernemers kan geven?

GA ERVOOR EN GELOOF ER IN !

Ondernemen neemt heel veel risico’s en zeker ook onzekerheden met zich mee maar het is echt zo leuk om te zien als je visie en idee vorm krijgen. Ook moet je je niet uit het veld laten slaan of je visie direct bijstellen als het even niet zo goed gaat of als je een tegenslag hebt. Ieder begin is moeilijk en met passie en heel veel doorzettingsvermogen kom je een heel eind! En uiteraard helpt het heel erg veel als je lieve mensen naast je hebt die in je geloven en je kunnen steunen tijdens de minder leuke momenten.



Ik vind het echt enorm inspirerend om te lezen over vrouwelijke ondernemers die er echt voor durven te gaan. Ik heb een tijdje geleden een mooi pakket met de producten van MILU® ontvangen en daar komt binnenkort zeker nog een review van online. Stay tuned!

Heb jij een eigen bedrijf? Of heb je hier wellicht dromen over? Welke vrouwelijke ondernemers zie jij als voorbeeld?

Liefs,

Desirée