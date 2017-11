Ik krijg de laatste tijd regelmatig de vraag wat mijn huidige routines zijn omdat ik ze alweer een tijdje niet gedeeld heb. Daar haak ik graag op in! Vandaag laat ik je zien welke producten ik op dit moment alweer een tijdje in mijn haar routine gebruik. Van shampoo en conditioner tot aan stylingproducten èn ik heb een vraag waarbij ik jouw mening zeker waardevol zou vinden :)

Even wat informatie over mijn haar en hoofdhuid: ik heb geverfd haar wat met de omschakeling van de seizoenen, zoals nu met de herfst, reageert door wat droger en pluiziger te worden. Daarnaast heb ik een flink gevoelige hoofdhuid en kan ik niet tegen bepaalde ingrediënten zoals SLS en SLES (sulfaten). Dit zijn harde reinigers die niet alleen de haren schoon maken maar ook de hoofdhuid ontdoen van het beschermingslaagje waardoor ik last krijg van jeuk, korstjes, schilfertjes en een ‘strak’ gevoel. Geen pretje! Zoals je kan begrijpen gebruik ik dus niet zomaar alles voor mijn haren en kan ik dus veel producten die ik toegestuurd krijg niet uitproberen.



Groot was dan ook mijn enthousiasme toen deze Keune Tinta Color shampoo en conditioner binnen kwamen, want deze bevatten namelijk geen sulfaten en daarnaast zijn ze specifiek gericht op gekleurd haar om de kleur zo lang mogelijk mooi te laten houden. De producten ruiken echt heerlijk, zijn zuinig in gebruik en zorgen voor zacht, glanzend en makkelijk doorkambaar haar zonder dat het sneller vet wordt of plat zit. En een kleine hallelujah want mijn hoofdhuid reageert hier goed op!



Na het wassen breng ik in handdoekdroog haar een klein dotje van de Noir Stockholm marvelous blowout cream aan. Het zorgt voor zachter, glanzender haar, heeft een voedende werking en geeft – zeker wanneer je er de föhn bij gebruikt – lekker wat volume.

Op de dagen dat ik een wat zachtere look wil gebruik ik dus enkel bovenstaand product om pluis tegen te gaan en m’n haar luchtig in model te houden en laat ik het aan de lucht drogen. Op de dagen dat ik meer volume wil gebruik ik dit als een prep product met een föhn om mijn haar alvast wat volume mee te geven voordat ik het volgende product gebruik.



Kevin Murphy bedroom hair is een textuurspray die niet alleen flink wat volume geeft waardoor ik er dus makkelijk een wat wilder kapsel mee kan creëren, maar zorgt er ook nog eens voor dat het de hele dag blijft zitten. Ik richt me tijdens het aanbrengen wat meer op de haaraanzet, masseer dit met mijn vingers tot de volume die ik wil en vervolgens kan ik het laten drogen en ben ik good to go.

– Keune Tinta Color shampoo 300ml, €19,75

– Keune Tinta Color conditioner 250ml, €20,50

– Noir Stockholm Marvelous Blowout Cream 150ml, €32,95

– Kevin Murphy bedroom hair 235ml, €29,50



Ik ben trouwens nog steeds heel erg blij dat ik m’n haar toch weer kort heb laten knippen eerder dit jaar. Het voelt duidelijk meer als ‘mij’ en geeft me een sprekender gezicht. Wel ben ik nog wat aan het twijfelen over hoe ik het wil gaan dragen. Zal ik de aanzet donker laten maar de rest lichter laten maken? Zal ik het bovenop een stukje laten groeien zodat ik er ook weer eens een grove slag in kan maken? Zal ik de sidecut er weer aan één kant in laten zetten? Lastig.. Mocht je een tip hebben of je mening willen geven op de ideetjes dan hoor ik het graag :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.