Ruim een derde van alle ondernemers in Nederland is vrouw en er zijn heel veel vrouwen die eraan denken om een eigen bedrijf te gaan starten. Wellicht heb jij hier ook al eens over nagedacht? Of ben je al onderweg maar heb je nog net dat duwtje in de goede richting nodig om er helemaal voor te kunnen/durven gaan? Deze inspirerende vrouwelijke ondernemers gingen je voor! Vandaag lees je meer over Sabine Koning, die je misschien kent van haar travel & food blog OhMyFoodness.

“A woman in control, taking charge of her own circumstances in work & life. Someone who knowns her worth and won’t accept anything less. She is empowering and inspiring to those around her & kicks ass!” – Urban Dictionary



Wie ben je?

Ik ben Sabine, 27 jaar, eigenaar van de Food & Travelblog OhMyFoodness, auteur van het Guilty Pleasures Kookboek en het Reishonger Kookboek. Verder doe ik culinaire producties voor kookboeken in opdrachten en hier en daar wat freelance klussen. Ik woon in Apeldoorn samen met manlief Tim, katten Dino en Charlie en hond Senna. Last maar zeker niet least: ik ben mama van Vic (17/03/2017).

Wat is OhMyFoodness, hoelang bestaat het en wat doe je zoal?

Mijn bedrijf OhMyFoodness bestaat eigenlijk al heel lang, bijna 7 jaar geleden schreef ik het in bij de Kamer van Koophandel. In het begin diende de inschrijving voornamelijk nog als mogelijkheid om facturen te kunnen sturen aan mijn freelance-tekstschrijver klanten, maar al gauw vormde het de basis voor mijn blog OhMyFoodness.nl. Op OhMyFoodness delen mijn collega Vivian en ik dagelijks inspiratie op het gebied van eten en reizen. Dit varieert van kookvideo’s, proefvideo’s, recepten, eetdagboeken en uitgebreide City & Travel Guides tot hotspotlijsten en reviews. Dankzij de blog heb ik zelf twee kookboeken mogen maken en omdat ik dit heb mogen doen, doe ik tegenwoordig ook culinaire producties voor kookboeken in opdracht. Dus eigenlijk alles wat met eten en reizen te maken heeft doe ik, haha.

Waar komt jouw liefde en passie voor reizen, food en ondernemen vandaan?

Ondernemen zat er al vroeg in. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie, maar ik had altijd al wat moeite met autoriteit en nam tijdens groepsopdrachten op school graag de leiding. Dat ik ooit voor mezelf zou gaan beginnen (en vooral niet voor een baas zou werken) stond dus al vrij vroeg vast. Met eten en reizen ben ik wél opgegroeid. Als klein meisje stond ik al bij mijn moeder in de keuken en toen ik nog geen 1 was, was kipsaté van mijn favoriete hapje. Ook namen mijn ouders mij al vroeg mee op reis en leerden ze me hoe belangrijk het is om wat van de wereld te zien.

Op welk punt besloot jij om er helemaal voor te gaan en maakte je van Oh My Foodness je fulltime bedrijf?

Dat is nu alweer drie (of vier?) jaar geleden. Ik was toen al van een fulltimebaan naar een parttimebaan gegaan, maar ik merkte dat ik teveel kansen moest laten liggen, op teveel dingen nee moest zeggen en ik had het idee dat ik niet alles uit OhMyFoodness haalde wat erin zat. Aangezien de inkomsten al een paar maanden vrij stabiel waren en ik verwachte meer te gaan verdienen wanneer ik er meer tijd in zou stoppen, besloot ik de gok maar te wagen en ging ik fulltime voor mezelf aan de slag.

Wat is volgens jou de sleutel van jouw succes?

Dat zijn denk ik twee dingen: allereerst is dat doorzettingsvermogen want als zelfstandig ondernemer moet je veel hordes nemen. Bovendien is huidig succes ook geen garantie voor de toekomst en daarom doe ik er alles aan om mezelf te blijven ontwikkelen, kansen aan te grijpen waar ze zich voordoen en af en toe in het diepe te springen door een klus aan te nemen die wellicht buiten je comfortzone ligt. Ik zeg altijd tegen mensen: zolang je als ondernemer nooit enkele spanning ervaart denk ik dat je iets niet goed doet en je niet alles eruit haal wat erin zit.

Waar zie jij jezelf en je bedrijf over vijf jaar?

Dat vind ik heel lastig om te zeggen aangezien 5 jaar geleden OhMyFoodness nog zo mini was dat ik niet had durven hopen dat het nu zo groot zou zijn. Dus wie weet waar we over 5 jaar staan, ook qua technologie. Ik hoop in ieder geval dat tegen die tijd mijn hobby’s (eten en reizen) nog steeds de basis van mijn werk zijn, dat ik mijn zoontje Vic wat van de wereld heb kunnen laten zien en dat ik nog een aantal mooie kookboeken (in opdracht) op mijn naam heb staan.

Op zakelijk vlak werk ik er momenteel heel hard aan om OhMyFoodness nog meer als brand neer te zetten. Dit hebben we afgelopen jaar gedaan door de lancering van een webshop, maar ook YouTube is voor ons een hele belangrijke peiler waar we ons de komende jaren op gaan storten. Ook hoop ik de komende jaren met OhMyFoodness vaker evenementen te organiseren voor foodies. Denk aan een OhMyFoodness Workshopweek maar wellicht ook een festival of foodmarkt.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

Ik heb eigenlijk twee soorten werkdagen in één week: degene waarop Vic naar de gastouder is en dan die waarop hij thuis is. Ik heb drie dagen in de week échte werkdagen, die beginnen om 08.00 uur ’s ochtends. Qua inhoud verschillen ze nogal: ik heb afspraken door het hele land, neem kookvideo’s op voor mijn YouTube-kanaal, heb shootdagen voor een kookboek, werk aan samenwerkingen of zit achter mijn pc te typen.

De dagen dat Vic thuis is zijn een stuk lastiger om te werken want dan wil ik er vooral voor hem zijn. Op de momenten dat hij slaapt ben ik aan het werk (veelal achter de computer want grote dingen doen heeft weinig zin) en vaak werk ik op die dagen de avonden nog tot ik naar bed ga rond 22.00 uur.

Wat is het grootste leerpunt uit jouw carrière?

De grootste les die ik heb geleerd is dat je nooit iedereen tevreden kunt houden. Ik ben van nature best wel een pleaser, wil het graag iedereen naar zijn zin maken, maar wanneer je zo’n grote groep mensen bereikt is dat gewoon onmogelijk. Er zijn al-tijd mensen die kritiek hebben, die het ergens niet mee eens zijn of die gewoon zin hebben om tegen je aan te trappen. In de beginjaren van OhMyFoodness kon ik daar nog heel erg onzeker van worden, tegenwoordig laat ik het langs me heen glijden. Zo maak je het leven voor jezelf zoveel leuker en makkelijker.

Waar kan jij als ondernemer echt niet zonder?

Wat betreft apparatuur is dat een hele hoop: mijn telefoon en laptop/computer sowieso, maar ook mijn camera is héél belangrijk. Verder mijn digitale agenda (Google) waarin ik zowel werkgerelateerde als privéafspraken bij houd zodat er in ons drukke leven in ieder geval overzicht is en in hele drukke tijden leef ik van mijn to-dolijsten.

Wat is het beste advies wat je aan andere (vrouwelijke) ondernemers kan geven?

Nooit aan jezelf twijfelen en af en toe een ‘fuck it’ houding aannemen als je ergens onzeker over bent. Door af en toe uit je comfortzone te stappen en kansen aan te grijpen die je in eerste instantie misschien wel heel eng vindt, worden talloze deuren geopend (ook op de lange termijn). Dit maakt je niet alleen een beter ontwikkelde ondernemer met meer ervaring, maar het verrijkt je ook als persoon.



Ik vind het echt enorm inspirerend om te lezen over vrouwelijke ondernemers die er echt voor durven te gaan. Ik volg en ken Sabine al heel wat jaartjes en maakte voor het eerst kennis met haar via haar toenmalige beauty & lifestyleblog MyCherise. In 2011 stopte ze daarmee en begon ze met OhMyFoodness. Zo enorm tof om te zien tot wat dit is uitgegroeid en wat ze er allemaal naast doet en dat terwijl ze ook nog eens mama is geworden in de tussentijd. Dankjewel voor jouw uitgebreide en inspirerende antwoorden op mijn vragen!

Heb jij een eigen bedrijf? Zo ja, wat doe je? Zo nee.. droom je er wel eens van?

