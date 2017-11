Toen ik voor een afspraak in Amsterdam aankwam zag ik pas dat ik me vergist had in de tijd en een uur te vroeg was. Oops! Had ik in ieder geval de tijd om de veranderingen op Amsterdam Centraal te bekijken, want er is een nieuwe Lil’Amsterdam Amstelpassage met allemaal toffe pop-upwinkels en in de IJpassage kan je sowieso wel wat fijne winkels vinden. Natuurlijk kon ik de winkel van dit Italiaanse beautymerk niet overslaan en ik nam onder andere 3 kleurtjes KIKO Power Pro nagellak mee naar huis.

Mijn nagellakverzameling kon wel weer een update gebruiken en ik besloot niet voor trendkleuren te gaan maar echt voor kleurtjes die ik mooi vind, altijd kunnen en vooral goed zouden staan bij mijn huidtint (licht) en ondertoon (koel). Ik had in het verleden al goede ervaring met de KIKO Power Pro nagellak, begon ertussen te snuffelen en viel als een blok voor de volgende kleurtjes.



22 Mauve

Dit is een bessenroze kleur nagellak met een heel subtiel glittertje erin wat hem net wat extra’s meegeeft. De kleur dekt in één laagje eigenlijk zo goed als perfect en heeft een creamy finish. Ik vind deze lak prachtig van kleur; vrouwelijk, fris en toch niet tè girly/’jong’.



28 Tea Rose

Dit is echt zo’n mooie frisse kleur die richting nude gaat, maar veel nude lakken staan bij mijn lichte en koele huid wat doods helaas.. Deze heel zachtroze kleur met een tikkeltje perzik erin staat heel verzorgd en kan echt zo goed als bij alle outfits en gelegenheden. Deze lak dekt in 2 laagjes perfect en heeft een creamy finish.



29 Pink Gray

Ook veel taupekleuren zijn vaak net even iets te donker en te bruin bij mij, maar ik heb met deze lak echt de perfecte oplossing gevonden. Duidelijk alsnog een taupe kleur (ik hou ervan!) maar dan niet te donker en net even iets frisser doordat er net iets meer roze/paarse ondertonen in zitten. Ook deze dekt in 2 laagjes perfect en heeft een creamy finish.



De KIKO Power Pro nagellak heeft echt een heel fijne textuur. De lak is niet te dik of te dun, de kwastjes werken heel prettig, ze drogen redelijk vlot en blijven met een topcoat erover met gemak een weekje mooi zitten zonder al teveel beschadigingen. Fijn om te weten: de lakken zijn 5-free, dat wil zeggen dat ze zacht zijn voor de natuurlijke nagel.

Deze KIKO Power Pro lakjes zijn in ontiegelijk veel kleuren verkrijgbaar in de winkels of via de Nederlandse webwinkel voor slechts €4,95 pr stuk (11ml).

Liefs,

Desirée