Ik kan het aan mijn huid heel goed merken dat het echt een stukje kouder aan het worden is. Ik heb meer last van een droge huid die hier en daar wat jeukerig is en schreeuwt om een extra likje crème. Ik ontving de nieuwe Kneipp body crème in de varianten Silky Secret en Patchouli Sheabutter en deze zijn echt perfect voor deze tijd van het jaar. Lees verder voor meer informatie en mijn ervaring met deze crèmes.

De nieuwe Kneipp Body Crème komt in een lekkere grote pot met een inhoud van 200ml per stuk en alhoewel ik vanwege hygiënische redenen helemaal niet zo’n fan ben van crèmes in potten, heeft het toch ook wel wat dat je zo lekker de textuur aan je vingers kan voelen wanneer je er wat product uit haalt.

Kneipp body crème Silky Secret

Deze variant heeft een zachte en lichtzoete geur van zijdeboombloesems en er zit onder andere glycerine, kokosextract, vitamine E, panthenol, zijdebloesemextract, melkproteïne en antioxidant arginine in.

Kneipp body crème Patchouli Sheabutter

Deze variant heeft ook een zachte geur maar dan net even wat warmer en minder bloemig dan de Silky Secret variant. Er zit onder andere glycerine, kokosextract, vitamine E, panthenol, shea boter, hennepolie, patchouli olie en ook het antioxidant arginine in.

Good to know: beide varianten bevatten een klein beetje parfum, maar geen harde alcoholen, paraffine, siliconen, minerale olie, kleurstoffen en conserveringsmiddelen en de producten zijn niet op dieren getest.



Alhoewel de textuur van de producten niet heel erg dik is merk je tijdens het aanbrengen duidelijk wel dat het een rijk en voedend product is. De Patchouli Sheabutter variant is nog net even iets meer voedend, maar beide zijn duidelijk goed geschikt voor de drogere en trekkerige huidjes die wel wat extra’s kunnen gebruiken. Ondanks dat er veel verzorgende, hydraterende en voedende ingrediënten in zitten laten ze geen plakkerig of vettig laagje achter na het smeren waardoor je na het insmeren snel je pyjama aan kan trekken en/of je bed in kan duiken.

Mijn favoriet? Patchouli Sheabutter! Dat hij net even iets voedender is maakt mijn huid heel erg blij en de warmere geur spreekt mij heel erg aan. Ik kom er echt even van tot rust zo voor het slapen gaan ♥

De nieuwe Kneipp body crème in Silky Secret en Patchouli Sheabutter zijn verkrijgbaar vanaf eind deze maand voor €9,99 per pot (200ml). Tipje: tot en met 19 december is er een Kneipp 2+1 actie bij Kruidvat :)

Spreken deze nieuwe bodycrèmes jou aan? Welke variant heeft jouw voorkeur?

Liefs,

Desirée