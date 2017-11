Afgelopen week tijdens een perspresentatie met nieuwtjes van verschillende merken kon ik de collectie al even bewonderen, maar helaas mocht ik nog geen sneak peek geven. Maar nu is het zover en mag het nieuws de wijde wereld in. De MAC Jade Jagger collectie is een feit en zal vanaf 17 december verkrijgbaar zijn! Het is geen grote collectie, maar wel een erg mooie allemaal minerale producten wat goed aansluit bij haar persoonlijkheid.



Jade Jagger kennen we misschien meer als ‘de dochter van’ Mick Jagger, maar ze heeft zelf een erg mooie carrière als model en sieradenontwerper opgebouwd. Haar stijl qua sieraden spreekt mij persoonlijk heel erg aan en ik vind het dan ook erg tof dat ze voor deze collectie qua voorkeur voor natuurlijke grondstoffen voor een minerale collectie heeft gekozen in kleuren die goed bij haar passen.

“British jewellery designer Jade Jagger brings her gemstone proclivities and free-spirited sensibilities to a collection for M·A·C. In tribute to her rock ‘n’ roll heritage, Jagger shares all the lustre of her eclectic lifestyle with pearlescent Mineralize Lipsticks, Eye Shadows, Blushes and Skinfinish. Jewel tones and deep golds take on all the cool glamour of the designer’s vision.”