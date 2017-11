Je gebruikt het waarschijnlijk met enige regelmaat, hebt wellicht geen idee wat het is en wat voor impact dit heeft op het milieu. Vandaag even een iets ander artikel dan normaal, maar ik vind het belangrijk om hier wat meer bewustzijn voor te creëren. Microbeads zijn minuscule plasticdeeltjes die in onder andere beautyproducten verwerkt zitten en je zo door het putje heen de natuur in spoelt..

Als je een paar minuten de tijd hebt en Engels kan verstaan, bekijk dan zeker het indrukwekkende filmpje wat Lush over dit onderwerp maakte.

Wat zijn microbeads?

Microbeads is een verzamelnaam voor microscopisch kleine stukjes plastic. Deze (on)zichtbare deeltjes van microplastic vind je vooral in verzorgingsproducten zoals scrubs, wasgels en tandpasta en het is bizar hoeveel deeltjes er na een korte douchebeurt met een scrub al in de oceaan terecht komen. Zelfs het waterzuiveringssysteem krijgt deze deeltjes amper uit het water gefilterd waardoor er na één gemiddelde douchebeurt met tandenpoets- en scrubsessie al zo’n 100.000 deeltjes het milieu in verdwijnen. Iets wat in totaal dus zorgt voor triljoenen kleine stukjes plastic in onze oceanen en meren. Naast de deeltjes uit verzorgingsproducten komen deze ook in het milieu terecht door bijvoorbeeld het wassen van kleding gemaakt van acryl, polyester en nylon.



Plastic Soup

Je kan je voorstellen dat deze microbeads het zeeleven aantasten, in de voedselketen terecht komen en bijdraagt aan de #plasticsoup: een enorme hoeveelheid plastic die in de oceaan beland. Het duurt honderden jaren voordat plastic volledig is afgebroken en het UV-licht breekt plastic af tot microschopische deeltjes wat zorgt voor de plastic soep in de oceanen. Je kan je voorstellen dat dit desastreuze gevolgen heeft voor het milieu. Het leven in en boven de zee (zeedieren, planten & vogels) raken verstopt en vergiftigd door deze plastic deeltjes..



Wat kan je er zelf aan doen?

Het is wachten op een algeheel verbod op het gebruik van microbeads in producten, maar tot die tijd kan je zelf ook een handje helpen. Heel soms kan je de microbeads al zien zitten in een product, dan gaat het bijvoorbeeld om een bodyscrub met perfecte ronde of precies even grootte scrubdeeltjes. Maar vaak kan je ze ook helemaal niet zien zitten. Even de ingrediëntenlijstjes doorspitten dus! Vermijd ingrediënten in je verzorgingsproducten zoals die in onderstaand lijstje:

– polyethyleen (PE)

– polypropeen (PP)

– nylon (PA)

– teflon (PTFE)

– plexiglas (PMMA)

– polyethyleentereftalaat (PET).



Welke producten en merken dan wel?

Kies voor producten waarin natuurlijke ingrediënten als scrubmiddel verwerkt zitten zoals gemalen pitten en/of noten en zaden, suiker of zout. Ook zijn er bepaalde keurmerken waarbij het gebruik van microbeads verboden is en je dus zeker goed zit met producten en/of merken die dit label dragen. Denk hierbij aan Natrue en Ecolabel. Vaak zijn het ook de meer natuurlijke merken die bij gezondheidswinkels verkrijgbaar zijn waarbij je goed zit. Denk hierbij aan merken als Weleda, Urtekram, eco.kid, esse, Loverock, Alverde, Balea (huismerk bekende Duitse drogisterij), De Tuinen/Holland & Barrett, Burt’s Bees, veel Hema, Kruidvat en Etos producten en bij Lush.

Had jij enig idee van microbeads? Let jij hierop bij aanschaf van je beautyproducten?

Liefs,

Desirée