Even een kort en heel blij berichtje tussendoor, want er zijn nieuwe Lush parfums! Als ik mijn geurenkast door ga dan komen Sikkim Girls, Karma en Vanillary toch regelmatig weer om de hoek kijken om gedragen te worden en ook Paul heeft enkele geuren van Lush die hij er maar bij blijft pakken. En het valt ons op dat we altijd wel één of meerdere positieve opmerkingen krijgen als we een Lush parfum dragen. Ik kan dan ook niet wachten om deze nieuwe eens te gaan besnuffelen!

Lush Gorilla Volume IV parfums

“Hoe ruikt ‘thuis’ zijn? Is dat voor jou de geur van een geliefde, een zelfgebakken cake of een warm welkom? Thuis is voor iedereen wat anders. Dat is precies het gevoel dat de Gorilla Volume IV parfums heeft geïnspireerd. Ze zijn een mix van nostalgie, herkenning en geruststelling.” De nieuwe Lush parfums zijn:

– Cardamom Coffee, een exotische en kruidige geur met onder andere kardamom, cacao absolue en oudh

– What would love do?, een bloemige en flirterige geur met onder andere citrus, lavendel en benzoïne

– Rentless, een rokerig en tikkeltje zoete geur met onder andere tonka absolue, patchouli, karamel,

– I’m Home, een warmzoete en rijke geur met onder andere cacao, vanille en benzoïne labdanum en grapefruitolie

– Amelie Mae, een zoetere en elegante geur met onder andere lavendel, ylang-ylang en rozen.

De eerdere geuren die we van Lush in huis hebben gehad zijn dus allemaal veel gedragen geuren die ook allemaal tot aan de bodem leeg gingen en zelfs opnieuw gekocht werden. Ik ben dan ook heel benieuwd naar deze nieuwe parfums. Vooral Cardamom Coffee, Amelie Mae en I’m Home spreken mij heel erg aan. De volgende keer als ik in de buurt van een Lush winkel ben ga ik zeker even snuffelen want de nieuwe Lush parfums zijn al te koop ^^

Heb jij ervaring met de parfums van Lush? Een alltime favoriet? En welke van de nieuwe geuren spreekt jou het meest aan?

Liefs,

Desirée