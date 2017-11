Toen ik een tijdje geleden voor een event echt in het centrum van Amsterdam zat besloot ik door de winkelstraten terug naar het Centraal Station te lopen. En ja, als je dan langs de NYX make-up winkel loopt moet je als beautyliefhebber toch wel eventjes naar binnen. Ik had niet echt wat nodig, maar wilde gewoon weer eens wat anders en nieuws van het merk proberen. Ik laat je zien wat ik kocht, inclusief swatches, reviews en een look met de producten.

Naast de NYX make-up winkel in Amsterdam is het merk trouwens ook bij enkele Douglas filialen en via de Douglas webwinkel te koop.



Een goede blush en een mooie glow hoort er voor mij persoonlijk zeker bij als ik make-up op doe en ik heb dan ook een enorme aantrekkingskracht tot producten als deze. Ik zag de NYX Illuminators (€11,12) liggen en besloot deze in de kleur Enigmatic mee te nemen. De kleur is fris perzikroze en er zit een prachtige champagnegouden glans overheen en maakt voor mij een blush en highlighter in één. Hij komt in een lekkere grote verpakking met 9,5g inhoud, is niet poederig met aanbrengen en de glans is heel mooi op te bouwen.



Als tweede viel ik als een blok voor de NYX Slip Tease (€7,30). Dit is een Full Colour Lip Oil, een vloeibare lipstick waar oliën aan toegevoegd zijn zodat ze verzorgend zijn. De pigmentatie is erg goed, ze hebben een satijnmatte finish en blijven zo’n uurtje of 5 mooi zonder bij te hoeven werken. Ik ging na even twijfelen voor de kleur Entice, een paarsroze kleur die perfect is voor de koudere maanden. Hij brengt heel zacht aan en draagt prettig, maar geeft wel iets af op kopjes en dergelijke dus is niet kissproof.



Ik had een nieuwe eyeliner nodig en dan ben je bij NYX toch wel aan het goede adres! Na wat swatchen ging ik voor de NYX Epic Ink Liner (€10,49), een waterproof eyeliner met een soepele vilten tip waarmee je heel fijne lijntjes kan trekken maar met wat meer druk ook gemakkelijker een wat opvallendere eyeliner aan kan brengen. De kleur is echt intens zwart, traanogen en regenbuien zijn geen probleem en met een oliereiniger is hij gelukkig gemakkelijk te verwijderen.



En last but not least nam ik ook nog het NYX Cosmic Metals palette (€8,35) mee waar in totaal 6 kleurtjes metallic oogschaduw inzitten. Van mooi zachtfrisroze die ik als highlighter kan gebruiken tot aan mooie goud- en bronstinten, taupe/paarsige kleuren en een aubergine/bordeauxrode kleur. Een mooi compact palette met een goede pigmentatie waar je voor zowel overdag als voor feestjes goed mee uit de voeten kan.

Ik ben in ieder geval heel erg blij met m’n nieuwe aankoopjes ^^

Liefs,

Desirée