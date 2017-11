Sinterklaas is nog niet eens in het land en toch ben ik in mijn hoofd ook al lekker met de Kerstdagen bezig. Waar Sinterklaas toch meer een kinderfeestje blijft en we dit niet heel uitgebreid vieren, is Kerst hier wel echt een aantal dagen feest achter elkaar door voor het hele gezin èn beide families. Samen zijn, kletsen, lachen, eten, drinken.. Love it! Mocht jij met Kerst nu ook aan cadeautjes doen, dan geef ik je met dit artikel 10 x inspiratie voor een origineel Kerstcadeau van één van mijn favoriete webwinkels.



1. Een wereldkaart om te krassen waar je al geweest bent, €18,95

2. Een ontbijtgranendispenser, voor je zelf gekochte gemaakte granola, €29,95

3. Personaliseerbare kurken notitieboekje, €14,95

4. Bucketlist poster met krasvakjes, €27,95



5. Verwarmbare eenhoorn pantoffels, €39,95

6. Een eenhoorn onesie om warm in te blijven deze winter, €49,95

7. Elodie eenhoorn mok die ook door kan als bloempot, €29,95



8. Krachtige powerbankjes in beervorm, €34,95 per stuk

9. Fuji instax mini 90 instant camera, €159,95

10. Lichtgevende letters om zelf samen te stellen, €7,95 per stuk.

Ik heb het al eens eerder gezegd, maar ben echt een sucker voor webwinkels zoals Radbag waar al deze producten vandaan komen. Ze hebben er echt voor iedereen wel wat, de meeste producten zijn duidelijk net even anders dan anders, een tikkeltje fun en zeker origineel en ook qua budget kan je er altijd wel goed slagen.

Mocht je door de bomen het bos niet meer kunnen zien op hun website, snuffel dan eens op de Kerstcadeau pagina rond waar er veel cadeautjes te vinden zijn in verschillende categorieën zodat je er zeker uit moet kunnen komen :)



Ik mocht zelf ook enkele dingen uitzoeken en ging voor de volgende items:

– een vosjeslampje voor op de kamer van Shae

– een badmat in de vorm van een pandahoofd voor op het toilet

– een One Line A Day dagboek voor mijzelf om vanaf 1 januari mee te gaan beginnen

– een grote mok in de vorm van een narwal om als pennenbakje te gaan gebruiken

– een te schattige pin in de vorm van een bijtje met BAE (before anything else) erop ♥

– een bluetooth afstandsbediening voor je smartphone om selfies op afstand te kunnen maken

– een bluetooth speaker (er komt echt heel goed geluid uit!).

Vieren jullie thuis Sinterklaas of Kerst uitgebreider?

Liefs,

Desirée