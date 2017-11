Ieder jaar weer is er de Philosophy Holiday Collection. Dit jaar zijn er weer enkele prachtige sets in de Kerstcollectie en het is echt dè tijd om eens wat aan te schaffen waar je al langere tijd benieuwd naar was, want de sets geven je echt een goede deal. Ik laat je de collectie zien en vertel je meer over de Amazing Grace cadeauset die je op de foto ziet.



All A Glow €35,00

Een skincare set met daarin Purity made simple reiniger (90ml), The Microdelivery resurfacing peel (30ml) en Renewed Hope in a jar moisturizer (15ml).

May Your Journey Be Bright €25,00

Een skincare set met daarin Purity made simple reiniger (90ml), Oxygen peel (duo) en Take a deep breath oil-free gel (15ml).

Glowing All The Way €79,00

Een luxe skincare set met Purity made simple reiniger (120ml), Microdelivery exfoliating wash (120ml), Microdelivery resurfacing peel, Renewed hope in a jar moisturizer (30ml), Renewed hope in a jar moisturizer night (30ml) en Time in a bottle serum.

Hands of hope cream Kerstboomhanger, €9,00

Take a deep breath oil-free gel 15ml Kerstboomhanger, €14,00



Amazing Grace set €49,50

In deze set zit de shampoo, bath & showergel (240ml) en de firming body lotion (240ml) en de eau de toilette (60ml) van deze heerlijke geur. Als je de producten los aan zou moeten schaffen dan zou je dat ongeveer €90,- kosten..

Amazing Grace is een heel erg zachte, charmante en vrouwelijke geur die heel clean aandoet. Echt een klassieker en een geliefde geur bij veel vrouwen. Je ruikt er roos, lelietjes-van-dalen, jasmijnbloesem, fresia, bergamot, mandarijn, grapefruit, passievrucht en muskus in terug en het geheel maakt een bloemige en frisse geur die heel erg geschikt is voor iedere dag, familiebezoekjes en first dates. De set is perfect om de geur in laagjes op je lichaam op te bouwen en als je alle drie de producten na elkaar gebruikt ruik je er de hele dag naar ♥

De Philosophy Holiday Collection is exclusief te koop bij ICI Paris XL.

Gebruik jij wel eens producten van dit merk? Welke set spreekt jou het meest aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.