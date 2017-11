Ik krijg echt heel vaak de vraag waar er nu echt leuke bikerjackets te koop zijn, waar je ook als vrouw met een maat(je) meer terecht kan. Soms ben je gewoonweg net naar een specifiek model op zoek, of zoek je er eentje die net even anders dan anders is. Ik snuffelde het internet over en ging op zoek naar de leukste plussize bikerjackets van dit jaar. Perfect voor de herfst!

Laat ik maar eerst beginnen met de twee bovenaan dit artikel. Ze zijn beide gewoon in de winkel verkrijgbaar en zijn helemaal volgens de laatste trends. Het model van (nep) suède met lammy binnenvoering (€69,99) kan je zelfs nog de winter mee doorkomen en is echt een hot item op dit moment. En om ook aan de vraag naar langere bikerjasjes te voldoen: deze is echt tof he? Dit langere bikerjack (€54,99) is gemaakt van zacht imitatieleder met in de mouwen punta verwerkt wat hem heerlijk rekbaar en lekker zittend maakt. Beide jasjes zijn gewoon bij MS Mode te koop en verkrijgbaar tot en met kledingmaat 52/54.



Natuurlijk spotte ik ook bij ASOS weer enkele heel erg fijne exemplaren. Echt, of je nu wel of geen maatje meer hebt: bij deze webwinkel kan je voor zoveel terecht en ze hebben er zoveel toffe items! Van kleding tot aan schoenen, accessoires en zelfs beautyproducten van merken die hier lastig verkrijgbaar zijn.

– een stoer zwart exemplaar van Lost Ink. Plus in imitatieleer, €87,83

– een grijze suède in used look van ASOS Curve, €121,62

– een rode met tailleriem van Boohoo Plus in imitatieleer, €60,81

– een dikke lederen variant met prachtige borduursels van ASOS Curve, €270,26



Ook bij C&A spotte ik een paar heel erg leuke modellen. Ze komen wel allemaal uit de reguliere collectie waarbij je terecht kan tot en met kledingmaat 48, maar soms valt een model voor jouw figuur alsnog goed uit of net even wat ruimer waardoor je er ook zeker met een maatje kan slagen. Gewoon even passen dus!

– nude kleur (imitatieleer), €39,90

– okergeel (wolmix), €59,90

– oudroze (elastisch kunstsuède), €39,90



Bij MANGO Violeta (het plussize zusje van MANGO) is er echt heel veel keuze uit bikerjasjes. Ik heb er 6 als voorbeeld gepakt die ik persoonlijk echt supertof vind, maar snuffel er zeker eens rond als je op zoek bent naar dit type (nep)leren jasje want er is zoveel keuze uit kleuren, modellen en afwerking. Love it!

– zwart lederen basic bikerjas, €149,99

– zwart kunstleer basic bikerjas, €79,99

– wijnrode van kunstleer met studs, €89,99

– electric blue! Van kunstleer, €79,99

– grijs metallic van kunstleer, €89,99

– ijsgrijs (lichtbeige) met toffe studs, van kunstleer, €89,99



Ook bij River Island vond ik in de Plus collectie deze toffe exemplaren, waaronder ook weer iets langere modellen. Net even wat comfortabeler en zeker iets warmer.

– zwart model in kunstleer met imitatiebont, €120,00

– okee, misschien iets meer richting pilotenjasmodel maar zo mooi in dit nuderoze, €120,00

– langer model met afneembare imitatie bontkraag, €95,00

Zoals je merkt is er ook als je een curvy lady bent heel erg veel tofs te vinden in zowel de fysieke winkels als online in de webwinkels. Mocht je nog meer toffe shops zoeken, snuffel dan zeker eens tussen dit overzicht met plussize winkels heen ♥

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat affiliate links.