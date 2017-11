Er is één type rok wat echt bij elk figuur en elke maat mooi staat en dat is toch wel de midi skirt. Een tijdloos model rok wat tot net onder knie komt en in werkelijk iedere kledingstijl te combineren is. Ondanks dat ik zelf helemaal geen jurkjes- of rokjestype ben (alhoewel ik het de laatste tijd wel steeds vaker probeer) draag ik dit type rokje het liefst. Ik deel enkele stylingtips met je om de veelzijdigheid van dit model te laten zien èn een ge-wel-di-ge shoptip voor de perfecte midi skirts.

Hoe combineer je een midi skirt?

De rok heeft echt zo’n heerlijk klassieke 50’s vibe, is supervrouwelijk en voor ieder figuur in een passende variatie te vinden. Of je nu meer van aansluitend houdt, uitlopend, met plooi of zonder, wat platter vallend of juist met veel volume. Het is dan ook zeker een model wat uitnodigt om mee te spelen. Combineer hem met een t-shirtje en sneakers voor een sportieve look of met een blouse en een paar pumps voor dat beetje glam: je kan er echt alle kanten mee op.

Doordat deze rok vaak een a-lijn heeft geeft hij een slanke taille, zelfs wanneer je geen taille dacht te hebben. Benadruk dit dan ook zeker door een shirt of blouse ìn het rokje te dragen. Komt niet alleen je taille mooi uit, maar ook je boezem. Win-win! Let er wel op dat je hem niet direct onder je borsten draagt, maar gewoon rond je taille, omdat je er anders een vollere uitstraling van kan krijgen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Door hem iets lager te dragen met nog wat ruimte tussen je borstpartij en de rok geef je je romp wat lengte mee wat slanker oogt.



Ik vind het persoonlijk erg leuk om te zien hoe je een midi skirt op zoveel verschillende manieren kan combineren, zoals goed te zien is in bovenstaande outfits van plussize/curvy bloggers als My Curves and Curls, Natalie in the City, Margie Plus, Curvy Girl Chic, Pretty in Pigment, Sometimes Glam, Gabifresh en Loeybug. Heb je gelijk wat toffe dames om te gaan volgen als je gek bent op outfits bekijken :)



Happyskirtt

De webwinkeltip die ik voor dit model rok mee wil geven is Happyskirtt. Hier kan je namelijk terecht voor verschillende varianten op de midi skirt van maat 32/34 tot en met kledingmaat 52/54. Alle modellen hebben een comfortabele en stevige elastische band, zijn volledig cupro gevoerd (kleeft niet aan kousen vast) en worden gemaakt van mooie Italiaanse stoffen. Er zijn 4 modellen verkrijgbaar in verschillende kleuren en prints:

– Kelly, met een platte plooi

– Hepburn, in een klassiek pencil/tulp model

– Kennedy, in een mooie A-lijn

– Monroe, met kleine plooitjes en zakken.

Els Loesberg, oud-hoofdredacteur van vrouwenweekblad Libelle en bekende in de mediawereld, is een groot liefhebber van het dragen van rokken en miste echt een goede klassieke en kwalitatieve rok in de winkels. En zo ontstond Happyskirtt., een unieke webwinkel waar je terecht kan voor mooie basic midi rokken die erom vragen veel gedragen te worden, zo comfortabel en mooi als ze zijn. Mijn favoriet? De Monroe vanwege het nonchalante zwierige model mèt steekzakken ♥

De rokken zijn via de webwinkel van Happyskirtt verkrijgbaar in verschillende stoffen, kleuren en prints vanaf €89,- per rok.

Wat vind jij van het midi skirt model? Hoe zou jij hem combineren; eerder wat casual/sportief met sneakers of een stoere laars of toch wat meer girly met een pump of ballerina?

Liefs,

Desirée

Lees ook –> Handig overzicht plussize webwinkels.