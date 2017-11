Afgelopen zaterdag gingen we met z’n drietjes naar de bioscoop en dat was best spannend aangezien het voor onze dochter Shae de eerste keer was. We gingen naar de kinderfilm Dikkertje Dap en die bleek echt heel erg leuk te zijn. Een aanrader dus! Omdat de film al om 10.00u begon kwamen we zo tegen lunchtijd de bioscoop uit en besloten we spontaan te gaan lunchen bij the new kid in town: Popocatepetl Arnhem.



Popo’ is een Mexicaans restaurant waar je elke dag vanaf 11.00u terecht kan voor een laat ontbijt, lunch, een lekkere snack, borrel, uitgebreid diner en/of cocktails. Het concept bestaat al 35 jaar en met de recente opening van het restaurant in Arnhem zijn er nu 8 vestigingen in Nederland. Het is met z’n 600m2 ook gelijk de grootste vestiging van het land en is onderverdeeld in een zitgedeelte, huiskamergedeelte, een prachtige serre en een bar waar de open keuken aan grenst.

Leuk weetje: de Popocatepetl is een bekende vulkaan bij Mexico City en is oud-Azteeks voor ‘daar waar de aarde heet wordt’.

Popocatepetl Arnhem

Gele Rijders Plein 39

Website



Zodra je het pand binnen loopt krijg je een soort huiskamergevoel over je heen, maar dan in zonnige sferen. Het geheel is aangekleed in een warme, huiselijke en Mexicaanse stijl maar met een industriële touch en de bijpassende muziek maakt het helemaal af. Nice!

Op de kaart staan veel verschillende gerechten en je kan het daarmee eigenlijk zo spannend maken als je zelf wilt. Omdat wij nog niet eerder hier gegeten hadden en van alles wilden proberen besloten we te gaan voor The Mexican Plate Deluxe met gemarineerde zalm, sticky chicken wings, camarones avocado, Mexican tataki en gehaktquesedilla’s. Shae besloot meer zin te hebben in een gebakje en ging voor de avocado cheesecake als lunch. Deze werd geserveerd met een limoen-sorbetijsje en gedroogde framboos. Ach, moet kunnen toch? Zo werd de eerste keer bioscoop voor haar wel heel erg feestelijk afgesloten :)



De sfeer in het restaurant is gemoedelijk, kinderen zijn welkom (er is ruimte voor een eventuele kinderwagen, ze krijgen een kleurplaat met potloden en er is een kids menu), de bediening is lekker jong en vlot en het eten was fingerlicking good. Voor ons is Popocatepetl Arnhem zeker voor herhaling vatbaar en de Veggie Plate, Fishcakes, Tortilla Soup, Avocado Salade en Churros wil ik echt nog eens gaan proberen..

Liefs,

Desirée