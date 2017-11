Een snel, budgetvriendelijk en gemakkelijk recept zonder poeha met slechts 5 ingrediënten en wat het hele gezin lekker zal vinden. De droom van iedere moeder! Nou, dan zit je met dit recept voor Lorraine plaattaart wel goed. Het is echt te simpel voor woorden en enorm makkelijk mee te variëren.. Let’s go!

Recept Lorraine plaattaart

– 1 rol vers bladerdeeg of 9 plakjes bladerdeeg uit de vriezer

– 2 eetlepels crème fraîche

– 1 prei, gewassen en in fijne reepjes gesneden

– 150 gram spekreepjes (ik gebruikte de speckjes van De Vegetarische Slager)

– 1 flinke hand geraspte kaas.

Zo maak je de plaattaart

– Verwarm de oven voor op 200 graden

– Rol het bladerdeeg uit, prik de bodem hier en daar in met een vork en als je losse plakjes bladerdeeg gebruikt zorg dan dat je ze eerst laat ontdooien en aan elkaar drukt op het bakpapier

– Besmeer het bladerdeeg met de crème fraîche

– Verwarm een eetlepel olie in een pan, bak daar de spekjes en prei in uit met kruiden naar smaak (knoflook, peper en zout) en zorg dat het teveel aan vocht goed verdampt is of laat het geheel even uitlekken in een vergiet

– Verdeel het spekjes-prei-mengsel over de plaat en verdeel de geraspte kaas erover

– Zet de plaattaart voor 20-25 minuten in de oven tot de kaas en de randjes goudbruin van kleur zijn.



Zo makkelijk kan het zijn en het is lekker!! Ik gebruikte dus in plaats van spekjes de vegetarische variant en gebruikte als luie huisvrouw ;) een zakje van 200 gram voorgesneden prei om het nòg makkelijker te maken. Het was echt heerlijk! Tijdens het eten kwamen er zo verschillende variaties in me op om mee te kunnen variëren;

– zalm en spinazie

– tonijn, kappertjes, ansjovis en rode ui

– salami, hot sauce en cheddarkaas

– verschillende gegrilde groenten en Italiaanse kruiden.

Dit recept komt uit het nieuwe Chickslovefood (ja, van die toffe foodblog ja!) Daily Dinner-kookboek waarin 100 x avondeten met maar 5 ingrediënten staan. Echt een tof Kerstcadeau ook om weg te geven.

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée