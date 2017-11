Je herkent het vast wel; je huid begint rond deze tijd van het jaar wat doffer en ruwer te worden, reageert gevoeliger op aanrakingen, je ziet wat meer roodheid en hier en daar heb je last van een trekkerig gevoel. De herfst heeft z’n intrede gedaan en de verandering van het gure weer buiten in combinatie met het warmere en drogere klimaat binnen geeft je huid een herfstdipje. Ik deel enkele verzorgingstips met je wat je hier aan kan doen inclusief tips voor heel betaalbare crèmes die perfect zijn voor deze tijd van het jaar.



Exfoliëren

Ik zeg het wel vaker en eigenlijk zou je dit het hele jaar door regelmatig moeten doen, maar de nummer één stap die ervoor kan zorgen dat je huid weer wat gladder, zachter en minder dof wordt is toch wel exfoliëren. Dus niet scrubben met een product met harde deeltjes erin (die kunnen je huid alleen maar beschadigen) maar gebruik een exfoliant. Een vloeibaar product wat je na het reinigen en voor je serum en/of nachtcrème aanbrengt en ervoor zorgt dat dode huidcellen worden opgelost. Daarnaast helpt het onzuiverheden en huidveroudering te bestrijden.

Vraag je je af welke exfoliant het beste bij jouw huidtype past, dan kan ik je zeker aanraden dit artikel over exfoliëren door te lezen. Hier staat nog meer informatie in en welke variant je het beste kan kiezen voor jouw huid en wensen.



Huidolie

Voeg een huidolie toe aan je routine. Ik heb zelf een heel droge huid en gebruik er eigenlijk het hele jaar door zo’n 3 keer per week tot elke dag eentje en wissel lekker af met de verschillende oliën die ik heb staan. Je kan ze na het reinigen en exfoliëren rechtstreeks aanbrengen op je huid, als vervanger van je nachtcrème of mengen met je favoriete dag- en/of nachtcrème. Zeker nadat je trouw regelmatig een huidolie aan je routine toevoegt zal je merken dat je huid echt minder droog wordt, meer gaat stralen en ook droogtelijntjes en rimpeltjes minder diep ogen.

Een paar maandjes geleden schreef ik nog een uitgebreid artikel over mijn liefde voor huidoliën, de producten die ik in dit artikel liet zien gebruik ik nog steeds. Klik hier om dat artikel te lezen.



Upgrade je crème!

Switch je normale dag- en nachtcrème naar een meer voedende variant. Als voorbeeldje laat ik even de normale Embryolisse Lait-Crème Concentré (klik hier voor een eerdere zeer uitgebreide review) zien, die hier al jaren een blijvertje in huis is voor zowel mijzelf als manlief. Je zal merken dat deze variant rond deze tijd van het jaar misschien niet helemaal voldoende meer is, zeker als je echt een drogere of een wat oudere huid hebt. Misschien een ideetje om over te stappen naar één van de andere varianten van deze crème?

De Embryolisse Filaderme Emulsion (75ml, €25,45) is een voedende en herstellende crème voor de gevoelige en droge huid die de huidbarrière versterkt. Er zit onder andere squalaan, shea boter en aloë vera in.

De Embryolisse Embryoderme (75ml, €26,50) is een rijkere variant voor de 35+ huid die ook duidelijk de huidveroudering aan wil pakken. Er zit onder andere amandelolie, squalaan, glycerine, shea boter, tarwekiemolie, vitamine E, soja olie, collageen, sojaproteïnen en aloë vera in verwerkt.

Zoals je ziet zijn beide crèmes ook nog eens heel fijn van prijs, zeker gezien de inhoud van de verpakking. Er zit namelijk 75ml in, terwijl de meeste crèmes in potjes van 40/50ml komen. De producten van Embryolisse zijn trouwens gewoon bij Parfumerie Douglas te koop.

Merk jij de seizoensverandering ook zo erg aan je huid?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.