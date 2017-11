10 jaar na de introductie van Sukin in Australië, is het merk dan ook in Nederland verkrijgbaar. Dit groene cosmeticamerk richt zich op effectieve, duurzame en betaalbare huidverzorging zonder nasties. Ik maakte een tijdje geleden kennis met Sukin skincare, heb een aantal producten uitgeprobeerd en vertel je hier graag wat meer over.

Over de producten

Good to know: de producten worden in Australië geproduceerd met ingrediënten die op natuurlijke wijze zijn verkregen, is cruelty free en geschikt voor veganisten. Alle producten zijn 100% afbreekbaar en de verpakkingen zijn 100% recyclebaar en vrij van schadelijke BPA’s.

En dan heb ik het nog niet eens over de ingrediëntenlijst gehad, want met de enorme NO list kan je er zeker van zijn dat de formules zo mild maar effectief mogelijk voor je huid zijn. Er zitten onder andere geen SLS en SLES (sulfaten), parabenen, synthetische geur- en kleurstoffen, dierlijke ingrediënten en geen minerale oliën in.



De Sukin basislijn is geschikt voor alle huidtypes en de belangrijkste ingrediënten zijn aloë vera, rozenbottel, jojoba, avocado, cacaoboter, sheaboter en vitamine E.

– De Foaming Facial Cleanser (125ml, €9,99) is een heel zachte reiniger voor je gezicht die ik persoonlijk als tweede reiniger prettig vind. Ik gebruik eerst een make-upremover en daarna onder de douche dit product. Waar meestal een schuimend product de huid uitdroogt heb ik daar met dit product totaal geen last van. De geur is licht kruidig en heerlijk rustgevend en geeft echt zo’n wellnessgevoel.

– De Hydrating Mist Toner (125ml, €9,99) is een lotion die je na het reinigen over je gezicht haalt om de laatste deeltjes make-up en vuil van je huid te verwijderen en deze lekker op te frissen. Het is een toner op basis van rozenwater met onder andere kamille eraan toegevoegd en laat geen droog of trekkerig gevoel op de huid achter en is ook voor je ogen te gebruiken.

– De Facial Moisturiser (125ml, €9,99) komt in een handige pompflacon met een flinke inhoud voor een dagcrème. De crème ruikt lekker fris en subtiel kruidig, trekt redelijk vlot in en doet het prima onder make-up. Voor in de avond heb ik graag wat vollers en meer voedends, maar voor overdag vind ik dit zeker een heel fijne crème.

In de Sukin skincare basislijn zijn verder ook nog de volgende producten te vinden:

– Cream Cleanser, €9,99

– Micellar Cleansing Water, €9,99

– Antioxidant Eye Serum, €19,95

– Moisture Restoring Night Cream, €19,99

– Revitalising Facial Scrub, €9,99

– Hydrating Facial Mask, €15,99.



Naast de basislijn zijn er 4 verschillende lijnen voor specifieke huidtypes. Ik heb hiervan de twee producten uit de Sukin Rosehip lijn geprobeerd. Deze lijn is gericht op een droge tot zeer droge huid en er zitten veel essentiële vetzuren in die de huid verzachten en helpt het tegen rimpeltjes en fijne lijntjes.

De Rose Hip Oil (25ml, €25,99) is een gezichtsolie die uit puur en alleen rozenbottelolie bestaat. Je hebt maar een paar druppels nodig om je huid een flinke boost te kunnen geven en vooral de drogere delen op mijn voorhoofd en wangen worden hier heel erg vrolijk van. Deze voelen de volgende ochtend namelijk superzacht en soepel aan en droogtelijntjes vallen al snel duidelijk minder op. De geur is wel iets om even aan te moeten wennen, maar je ruikt het gelukkig na het aanbrengen amper meer en aangezien de werking zo fijn is neem ik dit voor lief.

De Rose Hip Hydrating Day Cream (120ml (!), €23,99) gebruik ik zelf in combinatie met de huidolie als nachtcrème. Het product heeft echt een heerlijke lijst aan ingrediënten waar mijn drogere 30+ huid heel blij van wordt. Daarnaast smeert hij ook nog eens prettig uit, trekt hij redelijk vlot in en vind ik de geur hiervan wèl weer heel erg lekker.



Ik vind het echt heel erg mooi hoe er steeds meer beautymerken zijn die nadenken bij het milieu. Niet alleen bij de producten en ingrediënten zelf, maar ook qua verpakking wat het een mooi totaalplaatje maakt. Helemaal als een merk zo goed betaalbaar is en gewoon in de winkel verkrijgbaar is en de producten ook nog eens zo fijn werken.

De producten van Sukin skincare zijn verkrijgbaar bij Holland & Barrett (voormalig De Tuinen.

Spreekt dit merk jou aan om eens te gaan proberen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.