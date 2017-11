Ook dit jaar komen er ontiegelijk veel merken met de Kerstkalenders, maar er zijn er een paar die er voor mij duidelijk bovenuit springen. Zoals de The Body Shop adventskalender die je kan kopen voor €55,00 maar waar een productwaarde van ongeveer €104,00 in zit. Een tof cadeau voor een ander of jezelf, een mooi doel steunen, een heel erg fijne inhoud en dus ook nog eens een goede deal. Ik laat je in dit artikel zien wat erin zit, deel erg fijne kortingscodes met je èn geef de complete inhoud van deze kalender weg ♥

Alle producten uit The Body Shop adventskalender op een rijtje

Bodycare

– Mango shower gel 60ml

– Coconut shower cream 60ml

– Pink Grapefruit shower gel 60ml

– Strawberry shower gel 60ml

– Mango whip body lotion 60ml

– White Musk body lotion 60ml

– British Rose instant glow body butter 50ml

– Coconut hand cream 30ml

– Almond Hand & Nail cream 30ml

– Frosted Plum soap 25g

– Frosted Berries soap 25g

– Vanilla soap 25g

Skincare

– Camomile gentle eye make-up remover 60ml

– Mango lip butter 10ml

– Born Lippy Strawberry lip balm 10ml

– Shea lip butter 10ml

Make-up

– Glitter Dust gold

– Eye Definer Shade black

Tools & Accessoires

– nagelvijl

– wimper krultang

– douchepuff

– gezichtssponsje

– scrub handschoentjes

– wenkbrauwkammetje.



In het artikel met de video (klik hier) waarin ik de goodiebag van het The Body Shop Kerstdiner uitpakte vertelde ik ook al iets meer over het mooie doel van dit jaar: Play For Peace.

“Dit jaar is het thema van The Body Shop Kerst collectie ‘spelen’. Maak het kind in jezelf wakker, laat al je zorgen los, zet je verstand op nul en neem de tijd om te spelen. Het spelelement komt in heel veel van de cadeaus terug en veel verpakkingen kunnen worden hergebruikt maar je steunt er vooral het Peace Play Project mee. Dat wil zeggen dat met elke verkochte cadeauset je vluchtelingenkinderen helpt om een jaar lang op een veilige plek te kunnen spelen ♥

Door te spelen kunnen deze kinderen moeilijke emoties verkennen en uiten, betekenis geven aan hun ervaringen en leren om positief met hun lotgenoten en volwassenen om te gaan. In veilige gemeentecentra, ver van de dagelijkse lasten en druk, worden therapeutische activiteiten georganiseerd.”

The Body Shop Kortingscode

The Body Shop adventskalender is te koop voor €55,00 in de winkels van dit merk of via hun Nederlandse webwinkel. Tip: voor de webwinkel zijn er op dit moment twee lopende kortingscodes, doe er je voordeel mee :)

– code 14765 geeft €10,- korting als je bestelling na aftrek van de korting minimaal €30,- is

– code 14799 geeft €20,- korting als je bestelling na aftrek van de korting minimaal €60,- is.



Winnen?

Omdat ik graag dingen weggeef en anderen blij maak leek het me leuk de complete inhoud van deze kalender weg te gaan geven als mooi Kerstpakket. Ik liet me hierdoor inspireren door Aranka die deze hele week adventskalenders aan het unboxen is en de inhoud daarvan weggeeft. Neem dus zeker ook eens een kijkje op haar blog.

Wil jij de complete inhoud van bovenstaande The Body Shop adventskalender winnen? Laat dan een reactie achter onder dit artikel en volg me via Instagram (@CurvaciousNL). Meedoen kan tot en met zondag 19 november 2017, 23.59u. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Spreekt de inhoud van deze kalender jou aan?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een affiliate link.