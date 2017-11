Ook dit jaar heeft The Body Shop weer een geweldige Kerstcollectie! Ik was een tijdje geleden aanwezig bij een heerlijk diner ter lancering hiervan en kreeg een aantal heel mooie goodies mee naar huis. In bovenstaand filmpje laat ik je deze Kerstproducten zien, inclusief swatches van de make-upproducten en als je hieronder verder leest zie je wat meer info en prijsinformatie.

Play For Peace

Dit jaar is het thema van The Body Shop Kerst collectie ‘spelen’. Maak het kind in jezelf wakker, laat al je zorgen los, zet je verstand op nul en neem de tijd om te spelen. Het spelelement komt in heel veel van de cadeaus terug en veel verpakkingen kunnen worden hergebruikt maar je steunt er vooral het Peace Play Project mee. Dat wil zeggen dat met elke verkochte cadeauset je vluchtelingenkinderen helpt om een jaar lang op een veilige plek te kunnen spelen ♥

Door te spelen kunnen deze kinderen moeilijke emoties verkennen en uiten, betekenis geven aan hun ervaringen en leren om positief met hun lotgenoten en volwassenen om te gaan. In veilige gemeentecentra, ver van de dagelijkse lasten en druk, worden therapeutische activiteiten georganiseerd.

The Body Shop Kerst collectie 2017

In het filmpje hierboven zie je een heel aantal van de nieuwe Kerstproducten van dit jaar voorbij komen:

– Gevulde robot spaarpot, €20,-

– At-Home facial mask experience, €80,- (link naar review)

– The Body Shop x House of Holland lipkit, €18,-

– Metallic liquid lipstick Rosegold, €9,-

– The Body Shop x House of Holland powder puff shimmer, €17,00

– Star liner, €12,00

– Bath Bombs, €2,-

– Bath Bubbles, €2,-

– Adventskalender (met inhoud t.w.v. €104,00), €55,-.

Natuurlijk is de gehele The Body Shop Kerstcollectie te bekijken en aan te schaffen in de winkels of via de Nederlandse webwinkel.

Hoe zou jij de inhoud van de Adventskalender willen zien? Vooraf in een artikel met foto’s en informatie of in een unboxing video via YouTube of op de dagen zelf via Instagram Stories. Let me know! :)

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.