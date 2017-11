Het is één van de meest toonaangevende merken in de Koreaanse beautyscene en het merk zou in Nederland zeker meer aandacht mogen krijgen. Ja, de producten mogen dan vooral heel erg schattig om te zien zijn maar de ingrediënten liegen er niet om èn het is ook nog eens een redelijk betaalbaar merk. Ik maakte onlangs kennis met de Tonymoly Panda’s Dream So Cool Eye Stick en vertel je er graag wat meer over inclusief mijn mening erover natuurlijk!



Die o zo schattige donkere kringen rondom de ogen van een pandabeer is nu niet iets wat we bij onszelf graag terugzien. Deze stick belooft te werken tegen donkere kringen, wallen en kleine rimpels tegen de ogen en is één van de meest verkochte producten van het merk.

Qua ingrediënten zie ik er onder andere glycerine, niacinamide, zeewierextract, kiwibes extract, bamboe extract, haloxyl, xalytol en adenosine in. Qua werking brengt dit hydratatie, versteviging en een anti-age effect met zich mee en kan het de huid wat verstrakken waardoor de bekende puffy eyes verminderen.

Heb je een heel gevoelige huid dan zou ik de stick eerst even in de winkel testen want er zit helaas wel alcohol in, wat siliconen en ook een klein beetje parfum. Liever zie ik geen synthetische geurstoffen in beautyproducten omdat enkele geurstoffen een irriterende werking op de huid kunnen hebben, maar ik heb er met deze stick geen last van. Ook met de siliconen heb ik persoonlijk geen problemen en mijn huid kan er goed tegen. Daarnaast vind ik het bij een product als deze ook zeker een toevoeging omdat het fijne lijntjes op kan vullen en zorgt voor een heel zacht en glad huidgevoel.



Je gebruikt deze stick dus heel eenvoudig gewoon onder je ogen door de stick heen-en-weer te halen onder je ogen en het achtergebleven product met je vinger zachtjes in te kloppen. De stick voelt echt heel erg verfrissend aan op de huid (zònder te tintelen, maar echt een verkoelend effect) en heeft duidelijk een hydraterende werking. Ik vind hem dan ook perfect om niet alleen als oogcrème, maar tegelijkertijd als under-eye-primer te gebruiken. Er zijn nog wel eens wat fijne lijntjes, rimpeltjes en droogtelijntjes rondom mijn ogen te vinden waar make-up in op gaat hopen maar als ik deze stick aanbreng, inklop met mijn vinger en daarna foundation en concealer aanbreng heb ik daar geen last meer van èn blijft het zelfs gedurende de dag langer en mooier zitten. Een verkoelende en hydraterende wake-up-call voor de huid onder mijn ogen mèt primerfunctie in één dus. Hallelujah ^^

Voor mij zeker een positieve eerste ervaring met het merk en ik ben hierdoor heel benieuwd geworden naar meer. Mocht je een aanrader hebben.. let me know!

De Tonymoly Panda’s Dream So Cool Eye Stick is bij ICI Paris XL verkrijgbaar voor €13,99 (4 gram). Tipje: t/m zondag 26 november tijdens de Black Friday sale is er bij ICI Paris XL op bijna alles 25% korting :)

Ken jij dit merk al? Spreekt het je aan om eens te gaan proberen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.