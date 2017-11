Het tandenpoetsen bij kinderen kan iedere dag weer een drama zijn en dat terwijl het zo belangrijk is om de tandjes goed te verzorgen. Ik vertel je hier graag wat meer over en deel dè tip die hier in huis ervoor zorgde dat dochterlief niet kan wachten om haar tanden te gaan poetsen en het nu zelfs echt leuke momenten op de dag zijn geworden.



Even wat informatie over de mondverzorging bij een kind..

Het is voor iedereen belangrijk om twee keer per dag 2 minuten je tanden te poetsen. Zo hou je tanden en kiezen schoon van tandplak. Als je dit niet goed verwijdert kunnen er namelijk gaatjes (cariës) en/of tandvleesontsteking optreden. Het is daarom heel belangrijk om al vanaf de allereerste tandjes die doorkomen het tandenpoetsen mee te nemen in de dagelijkse routine.

Kindertandpasta bevat vaak fluoride en dit is weer goed voor de uitharding van het tandglazuur van pas doorgekomen tanden en kiezen. Kies daarom voor een tandpasta die geschikt is voor de leeftijd van je kind en gebruik niet meer dan een erwtje per keer.

Omdat een kind vaak nog niet echt goed alleen kan poetsen wordt er aangeraden om zeker tot de leeftijd van 10 jaar één keer per dag even goed na te poetsen. Ook leert je kind van het mondgevoel van dit napoetsen ook hoe ze bij zichzelf nog beter kunnen poetsen.



Tandenpoetsen is bij onze dochter Shae (3) nooit echt een drama geweest, maar echt een heel gezellig moment was het nu ook weer niet. Vaak begint het poetsen wel okee, maar wordt ze er na een korte tijd toch wat verveelt van en is het lastig om die 2 minuten vol te maken.

We ontvingen een pakketje van Oral-B met de Oral-B Stages oplaadbare elektrische tandenborstel en de Oral-B Stages tandpasta. Beide in de roze Disney Princess variant. Heel genderneutraal *kuch* maar je maakt onze dochter echt heel erg blij met zo’n beetje alles wat roze is, helemaal in combinatie met prinsessendingen. Een schot in de roos dus! Alleen al door het uiterlijk van deze tandenborstel en tandpasta wil ze nu graag twee keer per dag aan de slag.



We poetsten hiervoor met een handtandenborstel en ik was dus eerlijk gezegd een beetje bang dat ze zou schrikken van een elektrische tandenborstel. Maar tot onze verbazing viel dat reuze mee. Eerst even met de nieuwe tandenborstel poetsen zonder hem aan te zetten, een keertje op haar handje laten voelen wat dat geluid nu teweegbrengt en daarna aanzetten in haar mondje. Nou, het hele helpen mocht gelijk ook niet meer want ze “kan het nu helemaal zelf, hoor!”. Okee, prima!

Zeker in combinatie met de gratis Disney Magic Timer App by Oral-B is het poetsen kinderspel geworden. Je voert de naam van je kind in, kan producten scannen om extra plaatjes vrij te spelen en deze plaatjes kunnen vervolgens worden weggepoetst. Zodra je kindje begint te poetsen zet je de app aan en deze telt 2 minuten af terwijl een tandenborstel in beeld een afbeelding vrij poetst. Naderhand krijgt je kind die afbeelding als virtuele sticker in het stickerboekje geplakt. Dat werkt bij Shae heel erg goed want ze wil nu telkens “een nieuwe sticker poetsen”. Naderhand nog heel even napoetsen zodat echt alle hoekjes meegenomen zijn en klaar is Kees. Ehh, Shae. Zo wordt tandenpoetsen met kinderen wel heel erg leuk en gemakkelijk.



Wat een goede combinatie van een onmisbaar product gecombineerd met een heerlijk marketingsausje toch weer. Gooi er een leuk plaatje op, bedenk er een mooie app bij en het hele tanden poetsen wordt voor kinderen (en daarmee ook voor de ouders) een leukere ervaring. Ik kan zoiets dus eigenlijk alleen maar aanmoedigen want het werkt overduidelijk :)

De Oral-B Vitality Kids Princess elektrische tandenborstel is verkrijgbaar voor €34,99, de Oral-B Kids Stages tandpasta voor €2,19 en de Disney Magic Timer App by Oral-B is gratis te downloaden in Apple iTunes en Google Apps. Good to know: ze hebben deze elektrische tandenborstel niet alleen in een Disney Princess variant, maar ook met figuurtjes van Mickey Mouse, Frozen, Cars & Planes en Star Wars.

Hoe gaat het tandenpoetsen bij jullie thuis met de kids?

Ik weet dat we boffen dat het tandenpoetsen bij Shae zo gemakkelijk gaat, dus kan niet uit eigen ervaring tips delen hoe je deze dagelijkse routine makkelijker kan maken. Mocht jij nu wel echt een bepaalde tip hebben die bij jou(w kindje) heel erg geholpen heeft, laat deze dan gerust achter in de reacties onder dit artikel want je kan er vast een andere papa of mama heel erg mee helpen ♥

Liefs,

Desirée