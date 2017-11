Het is vandaag Wereld Prematurendag en dat is een mooie aanleiding voor het artikel van vandaag. Een aantal jaar geleden hebben wij van dichtbij een premature geboorte meegemaakt en dat heeft veel indruk op ons gemaakt. Zo’n klein kindje, speciale zorg in het ziekenhuis en de zorgen en stress bij de ouders. Vandaag vertel ik je graag wat meer over dit onderwerp, de #KleinsteLuierOoit en deel ik enkele tips met je over de verzorging van een premature baby.

Tips voor de verzorging van een premature baby

Ik heb in het verleden regelmatig geschreven over de verzorging van je baby of kindje met tips qua fijne verzorgingsproducten en bijvoorbeeld over een onderwerp als babymassage. Maar je kan deze tips niet op èlk kindje toepassen. Een voorbeeld hiervan is de zorg voor premature baby’s.

In Nederland wordt ongeveer 1 op de 10 baby’s prematuur geboren. Dit betekent dat een kindje tussen de 24 en 37 weken van de zwangerschap geboren wordt. Ik kan me voorstellen dat die eerste paar weken van een baby dan nog stressvoller zijn voor de kersverse ouders. Hoe zit het met de ontwikkeling van de baby? Waar is behoefte aan? Waar moet je allemaal rekening mee houden?

– Omdat premature baby’s niet alleen een gevoelig huidje hebben maar ook zeer gevoelig zijn voor indrukken, aanrakingen en dergelijke is het vooral belangrijk dat je goed naar je kindje luistert en kijkt. Merk je dat iets teveel wordt of te lang duurt, las dan gewoon even een pauze in tijdens het verzorgen van je kleintje

– Te vroeggeboren baby’s hebben een grote neiging tot overstrekken, iets dat niet goed is voor hun motorische ontwikkeling. Zorg ervoor dat je kindje daarom in een licht gebogen houding blijft en ondersteun tijdens het optillen van je kleintje goed de billen en het hoofd

– Leg je kindje overdwars op het aankleedkussen om wederom die gebogen houding te bevorderen. Als dit niet meer past kan je eventueel een handdoekje onder het hoofd- en voetendeel leggen

– Gebruik bij voorkeur kleding met een overslag, in zachte en natuurlijke stoffen zonder drukknoopjes om zoveel mogelijk wrijving, irritatie en druk te voorkomen

– Gebruik hypoallergene, parfum- en alcoholvrije verzorgingsproducten, wees hier heel zuinig mee en breng producten aan zonder enige druk of wrijving om het tere huidje zo min mogelijk te belasten

– Het huid-op-huid contact is met alle baby’s heel belangrijk voor de hechting en het opbouwen van een band, maar voor deze allerkleinsten misschien nòg wel meer. Zorg dus voor veel van deze mooie momenten samen. Ook kan je alsnog goed een babymassage uitvoeren, maar werk wel extra voorzichtig. Klik hier voor meer informatie, tips en enkele massagetechnieken voor te vroeg geboren baby’s

– Mag je kindje mee naar huis? Zorg dan dat je autozitje aangepast is. Grote kans dat deze namelijk te ruim is en je deze moet opvullen met een verkleiner en een extra hoofdsteuntje

– Een prematuur geboren baby is sneller vatbaar, zorg dat je huis goed schoon is voor je kindje naar huis komt en houd huisdieren de eerste periode uit de buurt van de baby omdat de longen gevoeliger kunnen zijn voor dierenharen en huidschilfers.

Pampers wil samen met de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, die (toekomstige) ouders van premature baby’s ondersteunt, meer bewustzijn rond prematuriteit creëren. Daarom hebben ze bovenstaande video gemaakt waarin Pauline Wingelaar die is bevallen van een premature baby, het gesprek aangaat met een kinderarts-neonatoloog over de bijzondere behoeften van een prematuur geboren kinderen.



Pampers Preemie Protection luiers

Ook op het gebied van luiers heeft een premature baby duidelijk andere behoeftes. Pampers staat natuurlijk al bekend om haar luiers die perfect aansluiten bij elke leeftijd, lengte en gewicht en kan dit nu nog meer kracht bijzetten met de komst van de nieuwe Pampers Preemie Protection luier die al geschikt is voor baby’s die minder dan 800 gram wegen. Door de samenwerking met kinderartsen, dermatologen en de artsen en verpleegkundigen van neonatologie afdelingen, heeft Pampers een luier ontwikkeld die aansluit op de ontwikkeling en behoefte van deze allerkleinste baby’s. Zo hebben premature baby’s door hun zeer gevoelige huidjes bijvoorbeeld behoefte aan de zachtste materialen. De luier moet perfect passen en perfect aansluiten op het lijfje van de baby, met zo min mogelijk prikkels of directe afleiding.

Ik was persoonlijk enorm onder de indruk toen ik deze #KleinsteLuierOoit in mijn handen hield. Wat gigantisch mooi dat er zelfs voor kindjes die zo klein geboren worden nu ook luiers zijn die voldoen aan al hun behoeften. Waar ik nooit bij stil had gestaan, is dat buidelen (het kindje op de blote borst van een van de ouders leggen) ontzettend belangrijk is voor prematuur geboren kindjes en dat de maat van de luier daar eigenlijk heel veel invloed op heeft. Een kleiner en passend luiertje zorgt namelijk voor veel beter huid-op-huidcontact.

De nieuwe Pampers Preemie Protection luier is verkrijgbaar in 3 maten voor premature baby’s die minder dan 800 gram wegen tot aan baby’tjes van 2,3 kilo.



Zoals ik in de eerste alinea vertelde hebben wij van dichtbij een premature geboorte meegemaakt. Iets wat flink indruk op ons heeft gemaakt. Toen ik in verwachting was van Shae ging de gedachte aan een premature geboorte dan ook wel een aantal keer door ons heen. Onze dochter is na 41 weken zwangerschap ter wereld gekomen, maar ook tijdens de kraamperiode hebben we er zeker bij stilgestaan hoe fijn het was dat ze gelijk mee naar huis kon. Doordat je zo’n situatie van dichtbij meegemaakt hebt besef je je dan maar al te goed hoe gelukkig we hiermee konden zijn.

Omdat het onderwerp zo gevoelig is vond ik het mooi om ervoor aan de slag te kunnen gaan om hier meer aandacht aan te kunnen geven. De kindjes die prematuur geboren worden hebben nu eenmaal echt andere behoeften en speciale zorg en aandacht nodig ♥

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Pampers. Eerste foto via Shutterstock.