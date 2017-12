Toen we onlangs de mogelijkheid kregen om er even een nachtje tussenuit te gaan met z’n tweetjes besloten we voor een stad te kiezen waar we beiden nog niet eerder geweest waren. Het werd Groningen! We brachten ons meisje naar mijn ouders voor een logeerpartijtje en gingen op weg. Ik had van tevoren al wat onderzoek gedaan, via Instagram Stories naar aanraders gevraagd en we waren dus helemaal enthousiast voor deze 24 uur in een nieuwe stad. Ik vertel je graag wat onze aanraders zijn voor als jij ook nog niet eerder in Groningen geweest bent.



Hotelgift

Ik ontving een aantal weken geleden een bon van Hotelgift waarmee ik een nachtje weg mocht boeken. Zo tof! Als je vrienden of familieleden hebt die er graag eens tussenuit gaan dan maakt dit ook zeker weten een heel origineel cadeau. Via een persoonlijke voucher trakteer je namelijk op een hotelovernachting (of meerdere, hoe ruim je budget is) in één van de 110.000 hotels, verspreid over 170 landen. Je kan het dus zo gek of zo ver maken als je maar wilt. Leuk om te weten: Hotelgift werd opgericht door Loes Daniels, die dit jaar ook nog eens genomineerd werd in de categorie Zakenwonders van de VIVA400. Weer zo’n inspirerende vrouwelijke ondernemer dus!

Ik vind het tof dat je hiermee echt een herinnering en een unieke ervaring kan weggeven en vind dat zeker voor de feestdagen een heel mooie gedachte en wellicht een tof cadeau-idee? ♥

Wij verbleven trouwens in het NH Groningen hotel wat echt een perfecte uitgangsplek is om de stad te gaan ontdekken. Je zit op loopafstand van alle bezienswaardigheden maar toch ver genoeg om weinig van het uitgaansleven mee te krijgen, de kamer had een prachtig uitzicht over het centrum en het ontbijtje was heerlijk. Sowieso: liefde voor hotelontbijtjes :)



1. Tapaseria Catalana

We hadden voor het avondeten zin in tapas, maar dan wel echt met dat authentieke gevoel en liever geen all you can eat formule. Na wat zoekwerk kwamen we uit bij Tapaseria Catalana en gelukkig bleek er nog plek voor 2 te zijn toen we belden om te reserveren. Maar goed ook! Want toen we aankwamen bleken verschillende mensen teleurgesteld te zijn dat er geen ruimte meer was. Een goed teken lijkt me zo en dat bleek tijdens en na het eten zeker te kloppen. Een fijne huiskamersfeer en heerlijke tapas en al met al zeker nog een goede prijs. Zeker een plekje om te onthouden als we nog eens naar Groningen gaan. Waar? Gedempte Zuiderdiep 17



2. Wijsneus

Tijdens het slenteren door de stad sprong deze winkel er heel erg uit voor mij. Wijsneus is een winkel vol met producten voor kinderen in zo’n beetje elke leeftijd en dan vooral originele producten. Van kleding tot aan speelgoed en heel erg toffe (voorlees)boeken. Ik werd hier echt tè enthousiast van en bleef er maar rondneuzen ^^ Waar? Vismarkt 26



3. Little Lovely Living

Als je de webwinkel A Little Lovely Company kent en daar fan van bent, loop dan zeker één van de twee filialen van de bijbehorende winkels naar binnen. Wij wandelden door een mooi verlichte stad naar – als het goed is – het ruimste filiaal van de twee, snuffelden er heerlijk rond, vonden er een tof cadeautje voor ons jarige neefje en ik deed er veel inspiratie en ideetjes op voor de aankomende make-over van Shae’s slaapkamer binnenkort. Waar? Astraat 16



4. Laif & Nuver

Ik ben echt gek op interieurwinkels en dan vooral die winkels die net even anders dan anders zijn. Een mooie inrichting, stijlvol, een ruim aanbod, originele items, mooie merken.. Toen we Laif & Nuver binnen wandelden werd ik helemaal enthousiast. Ook hier heb ik weer lekker lang rondgewandeld en deed ik veel inspiratie op. Ik wil nu thuis ook weer lekker aan het her-decoreren gaan en mooie ‘hoekjes’ creëren! Niet echt kidsproof trouwens vanwege alle mooi uitgestalde decoratie. Iets om rekening mee te houden wellicht.. Waar? Vismarkt 40



5. Cappuvino

Op z’n tijd even een lekkere kop koffie of een drankje drinken doen Paul en ik graag als we de kans krijgen. Ons trok deze zaak vanwege de prachtige uitstraling heel erg aan en we hadden geluk: we zagen vanaf buiten al dat er op de tweede verdieping recht voor het raam aan het marktplein een plekje vrij kwam. We hebben hier even heerlijk gezeten om te genieten van een ècht goede koffie en Paul genoot van een glaasje whisky. Mooi chique inrichting, sfeervol en toch nog duidelijk een huiskamergevoel. Waar? Vismarkt 1



Natuurlijk kan je in Groningen verder ook heel erg goed winkelen want er zit zo’n beetje alles wat je je maar kan bedenken en daarnaast biedt de stad een flinke portie gezelligheid, op zaterdag een aantal grote markten bij elkaar, meer dan voldoende commerciële en unieke winkels èn een heleboel restaurantjes.

Onze 24 uur was duidelijk te kort om deze stad te ontdekken, maar we hebben goed ons best gedaan. We hebben enorm veel rondgelopen, gewinkeld, gedronken, gegeten, zijn naar een late film geweest en vooral heel erg genoten van de tijd met ons tweetjes en het fijne gevoel wat deze stad ons gaf. Zeker eentje om te onthouden en naar terug te komen. We hadden namelijk zoveel tips en aanraders gekregen die we nu niet mee konden pakken.. De volgende keer dus zeker ook Folk, Holtbar, Kokotoko, De Uurwerker, Toet!, Mr Mofongo en wadapartja meenemen tijdens ons bezoekje. Wellicht dan een heel weekend of een midweekje in de buurt boeken. Ik kijk er alvast naar uit!

Ben jij wel eens naar Groningen geweest? Wat zijn jouw aanraders voor deze stad?

Liefs,

Desirée