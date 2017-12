Het kan soms best lastig zijn om een leuk Kerstcadeautje te vinden voor iemand, maar bij de meeste vrouwen zit je gelukkig met een beautycadeautje altijd goed. Ben je nog op zoek naar wat inspiratie òf wilde je jezelf nog wat leuks geven? Ik help je op weg met deze 6 mooie beautycadeautjes onder de €25,-!



Laat ik beginnen met een cadeautip voor de skincarelovers, want diegene wordt vast en zeker blij van dit mooie setje van MILU. Er zitten 3 sheet masks in die allemaal zorgen voor een pampermomentje:

– moisturizing sheet mask (hydraterend en verzorgend)

– bubble foam sheet mask (reinigend en poriënverkleinend)

– anti aging sheet mask (verjongend en hydraterend).

Zo heb je voor na de drukke feestdagen gelijk een fijn product in huis om ’s avonds even de drukte en hectiek van je af te kunnen laten glijden. Het MILU sheet mask setje is verkrijgbaar voor €22,95. Wist je dat MILU een Nederlands merk is? Ik interviewde de oprichtster ervan, zo inspirerend! Klik hier om dit interview te lezen :)



Een beautycadeautje dat ook nog eens een mooi doel ondersteunt: Aveda heeft ieder jaar mooie giftsets waarbij de prachtige verpakkingen met de hand gemaakt zijn van loktapapier uit Nepal waardoor je bijdraagt aan ondersteuning van deze gemeenschap. Mooi!

De setjes zijn in verschillende groottes en prijscategorieën te vinden, maar dit setje met handcrèmes is ongeveer €25,00 en bij bijvoorbeeld Bol.com te koop. Er zitten 3 handcrèmes in met ieder een verzorgende werking maar wel een andere geur. Zo kan je deze aanpassen aan je stemming! Mijn favoriet is de variant met het uplifting beautifying aroma, zo lekker rustgevend en luxe ♥



Dit is er eentje voor de make-upliefhebbers en foundationjunkies, want dan kan je toch eigenlijk niet meer zonder de Beautyblender. Het bekende make-up sponsje die je nat hoort te maken (daarna wel vóór gebruik even uitknijpen in een handdoek) waardoor hij groter wordt en prettiger om mee te werken, zorgt voor een flawless make-up en een mooie finish.

Dit jaar is de originele Beautyblender samen met een mini van de Solid Cleanser in het Midas Touch kerstballetje verkrijgbaar bij onder andere Douglas voor €22,95.



Ook bij Yves Rocher zijn er dit jaar weer verschillende beautycadeautjes te vinden. Zo is er een setje met daarin 4 handcrèmes met een verschillende werking en/of geur in tubes met een inhoud van 30ml per stuk. Perfect dus voor in je handtas en heel erg fijn in gebruik. Het andere setje is er eentje met daarin 3 Radiant Lip Crayons in de kleuren Corail Doux, Pourpre Lumineux en Rouge Bordeaux. Het zijn verzorgende lippenstiften in potloodvorm die alle drie ook een mooi sheer tintje achterlaten op de lippen.

Deze en nog veel meer leuke giftsets zijn via de webwinkel van Yves Rocher te bestellen. Het setje met de handcrème is verkrijgbaar voor €9,95 en die met de lippenstiften voor €14,90.



En als laatste moet ik dit MUA Ultimate Undressed Paltte wel met je delen. Deze is namelijk gewoon bij Kruidvat (of in ieder geval nog in de webwinkel) verkrijgbaar en kost slechts €10,99 voor 25 oogschaduw. In het palette vind je allemaal neutrale tinten waar iedere vrouw mee uit de voeten kan voor heel zachte tot heel intense ooglooks. Helemaal fijn: er zitten verschillende finishes in en de pigmentatie is meer dan prima, zeker als je er een oogschaduwbasis onder gebruikt!

Als beautymeisje kan ik van deze cadeautips zelf ook heel erg blij worden. Wat is er toch veel leuks en moois verkrijgbaar en gelukkig ook voldoende binnen een leuk budget dat het nog leuk te doen is.

Van welke van deze beautycadeautjes ben jij enthousiast geworden? Heb je nog wat op je beauty wishlist staan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.