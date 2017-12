Zoals je ondertussen vast wel weet ben ik gek op gadgets en dan ook echt in de breedste zin van het woord. Of het nu een toffe telefoon is of een handig product voor in huis, ze maken je leven vaak net even wat makkelijker. Zo is dat zeker met deze Bosch ProAnimal Zoo’o snoerloze stofzuiger die ik sinds kort in huis heb. Ideáál met 2 langharige poezen! Ik vertel je er graag wat meer over en mag – in the spirit of Christmas – er ook eentje weg gaan geven.

De Bosch ProAnimal Zoo’o is een oplaadbare en snoerloze steelstofzuiger die aantal heel fijne eigenschappen heeft:

– er zit een opvangbak met wasbaar filter in dus je hebt nooit meer stofzuigerzakken nodig

– er zit een Lithium-Ion accu in die snel oplaadt, lang meegaat per oplaadbeurt en belooft geen krachtverlies over langere termijn

– de stofzuiger is verrassend stil waardoor huisdieren er minder snel van schrikken of gestrest van raken

– de AllFloor vloerborstel is geschikt voor elk vloertype waardoor je zonder problemen door kan werken van bijvoorbeeld de badkamer met tegels naar een overloop met parket en naar een groot vloerkleed in de woonkamer

– je bent niet alleen lekker vrij om te gaan en staan waar je wilt omdat de stofzuiger snoerloos werkt, maar hij werkt ook nog eens heel flexibel. De steel beweegt gemakkelijk van links naar rechts en van hoog naar laag waardoor je zo’n beetje overal zonder al teveel moeite bij kan

– de Athlet accessoirekit is echt ideaal om de body van de steelstofzuiger aan een koord te dragen en zo met de slang en opzetstukken aan de slag kan om de bank, een bedsprei, trap, hoekjes en kieren schoon te kunnen maken

– de stofzuiger heeft 3 verschillende standen zodat je geen kleedjes vastzuigt, tapijt grondig kan zuigen en een harde vloer bijna geruisloos kan stofzuigen.

De Bosch ProAnimal Zoo’o snoerloze steelstofzuiger is voor €379,99 (adviesverkoopprijs) verkrijgbaar. Meer informatie en waar deze te koop is vind je op de website van Bosch.



Mijn ervaring

Ik vind de Bosch ProAnimal Zoo’o snoerloze stofzuiger echt heel erg fijn in gebruik. Al het normale werk doet hij meer dan prima en hij werkt lekker krachtig waardoor ook grotere vuildeeltjes van buiten zoals modder, zand, takjes en dergelijke van onder je schoenen (of die je hond mee naar binnen neemt) geen enkel probleem zijn. Kattenbakkorrels die onze twee dames soms door het hele huis weten te verspreiden worden trouwens ook zonder problemen opgezogen zonder dat ze wegschieten en de lange kattenharen opzuigen doet zowel het vloerstuk als de opzetstukken zonder problemen. Ik vind het trouwens ook heel fijn dat je hem vrij in een ruimte rechtop neer kan zetten. Zo kan je hem ook netjes opbergen zonder dat hij ergens tegenaan hoeft te leunen.

Jep, dit krachtige apparaat zou wat mij betreft zeker een grote stofzuiger compleet kunnen vervangen. Hij neemt een stuk minder plek in beslag, is even krachtig of zelfs krachtiger dan enkele stofzuigers die we in het verleden hebben gehad, werkt heel prettig, maakt alles goed schoon en je hebt geen kosten meer voor stofzuigerzakken.



Winactie

Wil jij een compleet nieuwe Bosch ProAnimal Zoo’o snoerloze stofzuiger ter waarde van €379,99 winnen?

1. Like Curvacious op Facebook (natuurlijk wordt het delen van deze actie en een andere dierenvriend taggen heel erg gewaardeerd ;)

2. Laat in een reactie onder dit artikel achter waarom jij deze stofzuiger zou willen winnen òf aan wie je hem cadeau zou willen doen. Je mag hem namelijk gewoon voor jezelf proberen te bemachtigen, maar stel dat je iemand met een aantal huisdieren kent die je hier heel erg graag mee zou willen verrassen dan is dat ook een optie ♥

Deze winactie loopt tot en met zondag 24 december 2017, 23.59 uur. De winnaar krijgt na afloop persoonlijk bericht.

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée