Eén van mijn goede voornemens voor komend jaar is dat ik nog wat beter voor het milieu wil leven. Minder verspilling, minder impulsaankopen, minder dierlijke producten, energiebewuster leven èn beter afval scheiden. Met dit superdeluxe exemplaar moet dat zeker gaan lukken en ik mag ook nog eens zo’n prachtige Brabantia Bo Touch Bin in een kleur en indeling naar keuze t.w.v. €149,00 weggeven! Lees verder voor meer informatie over deze afvalemmer en de voorwaarden van de winactie.

De Brabantia Bo Touch Bin is een prullenbak, afvalemmer of zoals ik het liever noem: een mooi afvalscheidingsstationnetje voor in je eigen keuken met enkele fijne eigenschappen:

– hij is verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren waardoor er altijd eentje in jouw keuken past

– de prullenbak staat op hoge pootjes wat stijlvol staat en waardoor je niet meer hoeft te bukken om afval weg te gooien

– deze afvalemmer heeft uitneembare binnenbakken en een zelf-te-bepalen indeling waarbij je kan kiezen uit 3×11 liter, 11+23 liter en 36 liter

– een deksel die heel zacht opent door middel van een kleine druk in het midden.

Daarnaast heeft de Brabantia Bo Touch Bin een bronzen Cradle-to-Cradle certificaat wat betekent dat er aan strikte voorwaarden is voldaan voor het (her)gebruik van materialen, duurzame energie, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Mooi, luxe en duurzaamheid in één product!

Brabantia The Hunger Project

Even tussendoor een klein beetje aandacht voor dit mooie project. The Hunger Project is een wereldwijde, non-profit organisatie die zich inzet voor een duurzaam einde van chronische honger wereldwijd voor 2030. De organisatie investeert in mensen: zij ondersteunt lokale mensen in Afrika, Zuid-Azie en Latijns-Amerika om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger. Door middel van trainingen worden zij weerbaar gemaakt en gestimuleerd om zelf hun eigen toekomst ter hand te nemen.

Brabantia steunt dit project door informatie te verspreiden voor awareness rondom voedselverspilling èn doet een donatie voor elke verkochte voorraadbus. 100 verkochte voorraadbussen maken samen 1 trainer en 1 trainer zorgt weer voor 100 opgeleide personen. Kortom: met de aanschaf van één Brabantia voorraadbus help je één persoon aan een opleiding.



Onze ervaring met de Brabantia Bo Touch Bin

Ik vind het echt prachtig hoe de crèmekleur weg lijkt te vallen bij onze keuken en zo een mooie en stijlvolle toevoeging is. Alsof hij bij de keuken hóórt! Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee en hij zal zeker helpen met de bewuste voornemens voor het nieuwe jaar. Wij hebben trouwens gekozen voor de indeling met 3 emmers qua verdeling; eentje met een ecozakje voor al het kleine GFT-afval, eentje voor PMD afval en eentje voor al het overige afval wat gewoon in de container kan. Ik heb boven de GFT en PMD emmers een briefje geplakt als reminder wat hier allemaal in mag :)



Winactie

Wil jij zo’n prachtige Brabantia Bo Touch Bin in een kleur & indeling naar keuze winnen? Laat dan onder dit artikel in een reactie een handige bespaartip achter om hopelijk elkaar te inspireren komend jaar allemaal bewuster te gaan leven ♥

Meedoen met deze actie kan tot en met vrijdag 29 december 2017, 23.59 uur. De winnaar krijgt na afloop persoonlijk bericht.

Wat zijn jouw goede voornemens voor komend jaar?

Liefs,

Desirée