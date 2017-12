Alhoewel douchen en badderen – en helemaal het haren wassen – bij onze dochter nog steeds niet één van haar favoriete bezigheden is, is het wel een heel stuk vooruit gegaan met de drama zoals het eerder was. Ik heb hier eens over geschreven en om tips gevraagd en geef in dit artikel een update over hoe het nu gaat èn deel graag de nieuwe Bubbles verzorgingslijn voor kinderen met je. Helemaal eco-vriendelijk en natuurlijk ♥ Lees verder voor meer informatie en onze ervaring hiermee!



Alweer een hele tijd geleden schreef ik een artikel over onze dochter die douchen en badderen echt verschrikkelijk vindt en daar duidelijk een angst voor had ontwikkeld. Wat we ook deden of hoe we het ook aanpakten, niks leek hierin te veranderen. Ik vroeg om tips, kreeg er een heleboel, ging ermee aan de slag maar wederom leek niks te helpen. Ondertussen is ze alweer bijna 4 jaar oud en lijkt het eindelijk een klein stukje meer ontspannen te gaan.

Wat hierbij het meest geholpen heeft? Proberen er zo min mogelijk druk op te leggen, rustig te blijven, afleiding in de vorm van een washandje, badspeeltjes, gekke liedjes zingen, grapjes maken, alles heel duidelijk uitleggen voor er een handeling plaats vindt, haar zelf aan het wassen laten gaan.. Zoals je ziet: er kan weer gelachen worden in de badkamer!

Wat ook zeker helpt is het gebruik van producten die duidelijk op kinderen toegespeeld zijn qua verpakking. Eén nadeel daarin is dat veel van deze producten helemaal niet zulke vriendelijke ingrediënten bevatten en daarom was ik zo aangenaam verrast toen ik een pakketje met de producten van Bubbles binnen kreeg.

Bubbles natural body & hair care for kids heeft een assortiment van drie producten; een bath & shower gel, een shampoo en een conditioner. De verpakking is lekker fris en vrolijk en spreekt zowel jongetjes als meisjes aan, er zitten handige pompjes op zodat je goed kan doseren en qua ingrediënten word ik helemaal vrolijk. De producten van Bubbles zijn 100% natuurlijk en biologisch, biologisch afbreekbaar, de verpakkingen zijn gemaakt van biobased PET, de producten zijn NATRUE gecertificeerd en zijn ze vrij van sulfaten, zeep, harde alcohol en gluten. Wat er wel in zit? Onder andere kokosextract, rozenwater, macadamia olie, aloë vera, zonnebloemolie, vitamine E, glycerine, olus olie en jojoba olie.

Ondanks de milde formulering van de producten schuimen ze wel lekker èn hebben ze ook nog eens een fijne geur die te omschrijven is als zacht en lichtzoetig. De haartjes worden goed schoon van de shampoo en lekker zacht en makkelijk doorkambaar van de conditioner en de douchegel zorgt voor een schoon huidje waar de gevoelige huid van ons meisje goed op reageert.

De producten van Bubbles zijn verkrijgbaar via de Nederlandse webwinkel. Er zit 200ml in elk product en ze zijn verkrijgbaar voor €9,95 (shampoo en bath & shower gel) en €12,95 (conditioner).

Gelukkig zijn de douche- en baddermomentjes hier al een heel stuk meer ontspannen geworden en ik ben daarnaast ook heel blij dat er steeds meer fijne natuurlijke producten voor kinderen op de markt komen ♥