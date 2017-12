Ik ben echt een sucker voor leuke stationary– en interieurwebwinkels en nu de make-over van mijn werkkamer helemaal klaar is èn er een nieuw jaar voor de deur staat was ik op zoek naar wat handige en leuke items. Ik snuffelde het internet rond, kwam uit bij Dreamkey Design en vond er precies wat ik zocht. Ik laat je graag mijn aankoopjes zien :)

Dreamkey Design is een webwinkel met stationary & gifts. Mooie, leuke en handige producten die je interieur en werkruimte mooier maken en het assortiment is flink uitgebreid. Zo kan je er terecht voor wandborden (magnetisch, krijtborden, prikborden, klemborden of pegboard), agenda’s, kalenders, pennen, notitieboekjes, magneetjes, planners, kaarten, labels en nog veel meer leuke, mooie en handige kantoorartikelen.



Als je de website ziet en er maar even rondsnuffelt dan snap je dat het een lastige opgave was om keuzes te maken. Maar ik had echt even wat dingen nodig en ging met m’n lijstje aan de slag. Ik zocht onder andere mooie fijnschrijvers, een agenda voor in de tas, een wandbord en een notitieboekje en rekende de volgende items af:

– weekly deskplanner (voor weekschema’s en als muismat)

– magnetisch krijtbord met rosegold lijst

– magnetic notepad

– agenda 2018 in grijs met goudkleurige opdruk (voor in de handtas)

– setje van 3 mooie fineliners

– Midori notitieboekje (voor in de handtas)

– goudkleurige glitterconfetti (fotoprops #bloggerlife).



Zoals je ziet zijn het handige en mooie items waar ik als blogger en zelfstandig ondernemer heel erg blij van word. Niet alleen handig om te gaan gebruiken maar ook nog eens mooi om te zien en een aanwinst voor mijn werkruimte en voor onderweg met zakelijke afspraken bijvoorbeeld.

Nee, dit is geen samenwerking maar gewoonweg heerlijk enthousiasme en blij met m’n aankoopjes en ik wilde deze webwinkel daarom als tip heel erg graag met jullie delen ♥

Binnenkort een roomtour van m’n vernieuwde home office online! ^^ Heb je dit liever in een artikel met foto’s of in een video?

Liefs,

Desirée