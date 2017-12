Rennen naar de winkel met z’n allen, want wat zijn deze Etos palettes mooi! ♥ Ik kreeg afgelopen week een pakketje vol met nieuwe producten uit de Limited Edition Etos collectie voor de feestdagen binnen maar de twee producten die er voor mij uitsprongen zijn toch wel het Luxurious Eyeshadow Palette en het Glam Cheeks Palette. Ik laat ze graag aan je zien met reviews, swatches èn een full face look.



Etos Luxurious Eyeshadow palette (15 gram)

Een luxe oogschaduwpalette met 9 kleuren oogschaduw in verschillende finishes waar echt iedereen mee uit de voeten kan. Ik vind het persoonlijk één van de mooiste neutrale palettes die ik dit jaar in m’n handen heb gehad. Je kan er ook gelijk alle kanten mee op, van heel licht, zacht en fris met koraalroze, champagne en zachtbruin tot aan wat intensere feestlooks met goud en paars.

Zoals je ziet is de pigmentatie ook meer dan prima te noemen en kan je – zeker als je er een oogschaduwbasis onder aan brengt – de hele dag èn avond genieten van je mooie look. Ik heb de kleurtjes op mijn ogen zonder oogschaduwbasis gebruikt zodat je kan zien dat je er ook een zachtere look mee kan maken. Op mijn hand heb ik ze laten zien met een oogschaduwbasis eronder zodat je goed kan zien hoe de kleuren tot leven kunnen komen. Maar net zo intens als je wilt dus!



Etos Glam Cheeks Palette (12 gram)

Ook dit blush & highlight palette vind ik persoonlijk heel erg mooi. Er zitten 4 kleuren in het palette:

– een iets warmere subtiele highlighter

– een wat koelere subtiele highlighter

– een rozere (koelere) blush met satijnen finish

– een koraalroze (warmere) blush met satijnen finish.

Zeker als je een lichte tot een licht getinte huid hebt kan je met dit palette heel erg goed uit de voeten. De kleurtjes laten zich mooi opbouwen, werken niet te poederig en de glans van de highlighters vind ik echt heel erg mooi.



Ja, hier word ik nu oprecht blij van. Wat een mooie palettes! Stevige en mooie verpakkingen met grote spiegels aan de binnenkant, mooie kleuren oogschaduw, blush en highlighter waar zo’n beetje iedereen mee uit de voeten kan en een goede kwaliteit qua pigmentatie. Wat wil je nog meer? Beide limited edition Etos palettes zijn op dit moment verkrijgbaar voor slechts €5,99 per stuk.

Je kan de producten uit dit artikel in de unboxing video van afgelopen vrijdag op bewegend beeld zien, want ik heb toen precies dezelfde kleuren gebruikt :)

Wat vind jij van deze twee nieuwe Etos palettes?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.