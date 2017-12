Het is vandaag eerste Kerstdag en dat betekent dat we aangekomen zijn bij het laatste artikel in de Christmas Countdown van 2017. Het was heerlijk om me onder te dompelen in Kerstcollecties, om inspiratie te geven voor looks, enkele prachtige producten weg te mogen geven en een heerlijk feestelijk gevoel te delen met jullie. Maar na alle drukte en hectiek van de afgelopen weken is het nu tijd om even helemaal tot rust te komen met mijn gezinnetje en onze families om Kerst te vieren.

Eerste Kerstdag zouden we bij mijn ouders vieren, maar die liggen beide met griep in bed en dat gaan we een andere keer inhalen. Ik had mijn broer en zijn gezin bij ons thuis uitgenodigd om gezellig spelletjes te gaan spelen en lekker te gaan eten, maar helaas.. Shae en ik werden gistermiddag vanuit het niks ineens flink ziek. Laat ik de details maar voor me houden, maar het was niet bepaald een gezellige Kerstavond. Voor vandaag hebben we dan ook alles afgezegd en wordt het een dagje uitzieken zodat we hopelijk morgen wel op pad kunnen om met familie samen te gaan zijn. Tweede Kerstdag gaan we als het goed is dus naar de ouders van Paul waar het altijd een heel huis vol is aangezien hij 3 broers heeft die allemaal een relatie en meerdere kids hebben.

Het wordt hier dus even flink uitzieken en goed voor elkaar zorgen en zo hebben we nog wat meer de tijd voor relaxte momentjes met z’n drietjes. Spuugwasjes of niet, we gaan er alsnog wat gezelligs van proberen te maken! ♥

Wij wensen jullie heel erg fijne, warme en liefdevolle dagen toe. Of je het nu met je gezinnetje viert, met je beste vrienden of met je familie: maak er een paar mooie dagen van met elkaar!

Hoe breng jij de Kerstdagen door?

Heel veel liefs,

Paul, Desirée en Shae