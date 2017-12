Mocht je nog op zoek zijn naar een Kerstcadeau waar het hele gezin plezier van kan hebben dan zit je met de Huawei MediaPad M3 Lite helemaal goed. Een 10.1” tablet die we hier in huis de afgelopen tijd uitgebreid getest hebben en waar we alle drie enthousiast over zijn en dan is ‘ie in vergelijking ook nog eens redelijk betaalbaar. Lees verder voor meer informatie en onze ervaringen!



Eerst even wat belangrijke specificaties van de Huawei MediaPad M3 Lite op een rij:

– Android 7.0 Nougat met EMUI 5.1 interface

– helder 10.1” ips lcd-display, 1920x1200px, full HD-resolutie en Eye Care Mode

– Qualcomm Snapdragon 435 processor

– 3GB RAM

– 32GB opslaggeheugen

– ruimte voor zowel een SIM als een SD kaart

– USB/GPS/3G/4G

– 4.2 Bluetooth

– 8 megapixel camera zowel aan de voor- als achterkant

– 6.660 mAh Lithium Polyleer accu.

Doordat deze tablet ruimte heeft voor een SIMkaart kan je er zowel op wifi als op het netwerk mee op internet en dat is zeker een mooie bonus. Mocht je nu enkel bluetooth of met oortjes bellen dan zou deze tablet je smartphone kunnen vervangen, al zie ik het persoonlijk meer als leuke extra voor ernaast omdat het toch echt voor heel andere doeleinden gebruikt wordt.



Design

Allereerst vind ik deze tablet mooi om te zien. Het design ziet er strak uit met mooie rondingen, hij is stevig en mooi afgewerkt en er zitten slechts 2 knoppen op. De ‘button’ op de voorkant onderaan is namelijk geen knop maar enkel een vingerafdruksensor en aan de rechterkant heb je een aan/uit-knop en een volumebutton. Links heb je de opening voor USB en de sleuf voor de SD- en SIMkaart en je ziet zowel aan de bovenkant als aan de onderkant 2 boxen. Vier in totaal dus en dat zorgt voor heel mooi geluid.

Scherm- en geluidskwaliteit

Het scherm is helder en groot en geeft scherp beeld weer wat in geen enkele gebruikerservaring hapert of pixelig meebeweegt en het geluid wat eruit komt wist ons te verrassen. Het speakersysteem wat erin verwerkt zit is ontworpen door Harman Kardon, heeft Super Wide Sound 3.0 en kan behoorlijk hard gezet worden zonder kwaliteitsverlies en geeft met films, series en muziek luisteren een mooi stereo-effect.

Camerawerk

De camera’s aan beide kanten leveren gemiddeld mooie foto’s op en wat mij betreft blijft dit toch ‘een dingetje’ bij tablets. Ze zijn mijns inziens gewoonweg niet gemaakt om echt foto’s mee te maken, hooguit om mee te videobellen, even snel een snapshot ergens van te maken of te gebruiken door kids en daarvoor zijn de cameraspecs en de videokwaliteit van 1080p meer dan voldoende.



Conclusie

De tablet valt dan wel in de prijsklasse van een budgettablet, maar ook qua accu hoef je je geen zorgen te maken. Hij gaat gemakkelijk een dag mee met intensief gebruik van spelletjes doen, films en series kijken en wat werken tussendoor. Zo’n 10 uur gebruikstijd haalt hij met gemak!

Wat ons betreft is dit een heel fijn apparaat voor het hele gezin en we maken er dan ook redelijk wat gebruik van. Shae speelt er bijvoorbeeld wat puzzelspelletjes, Squla of tekenspelletjes op en kijkt soms wat filmpjes (ook handig voor tijdens langere autoritten), Paul en ik kijken er Netflix op, surfen wat op het internet en gebruiken hem graag voor online shopsessies en ik neem hem graag met me mee als ik op pad ben om tijdens de treinritten wat werk te kunnen verrichten zoals mails beantwoorden, social media bijwerken, te bloggen en dergelijke.

Een mooie vormgeving, specificaties die voor normaal dagelijks gebruik meer dan prima zijn, een verrassend goed geluid waardoor je echt ìn films en series getrokken wordt zonder dat je er per sé oortjes voor hoeft te gebruiken en een lange accutijd maakt deze tablet voor ons een musthave voor in elk gezin. Iedereen kan er afzonderlijk mee aan de slag maar het is ook vooral leuk om er gezamenlijk mee te gaan zitten voor een leerzaam spelletje of om knus samen een filmpje te gaan kijken.

De Huawei MediaPad M3 Lite heeft een adviesverkoopprijs vanaf €299,- en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Mocht je nog aanraders hebben voor leerzame en leuke apps voor kinderen van 4 jaar, dan hoor ik het graag :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en affiliate links.