Waar de vorige feestlook nog lekker draagbaar was voor iedereen heb ik er vandaag eentje voor je die duidelijk een stukje intenser is. Donkere ogen, donkere lippen èn kleur! Het viel me op dat er naast de standaard smokey eyes, rode lippen en glitter er dit jaar veel paars terug te zien is in de collecties voor de feestdagen. Ook bij Bourjois dit jaar in de Kerstcollectie! Natuurlijk deel ik ook weer swatches, een full face foto en first impressions met je maar helaas ben ik niet over alles even tevreden..



Bourjois Smoky Stories palette in Mauve Again €13,99

Een palette met 3 verschillende kleuren paarse oogschaduw in satijnglans met een subtiel glittertje en één heel erg glitterende koele oogschaduw waarmee je de look zo feestelijk kan maken als je maar wil. De pigmentatie valt me helemaal niet tegen trouwens, want je ziet de kleurtjes op mijn hand geswatched zonder oogschaduwbasis eronder. Ik heb trouwens een grote liefde voor paarse tinten oogschaduw, al combineer ik ze normaal wat subtieler met neutrale tinten en een neutrale zachte highlighter in de binnenste ooghoekjes en onder de wenkbrauw.



Bourjois Push Up Volume Glamour mascara €14,99

Een intens zwarte mascara met een kunststof borsteltje waarvan de haartjes redelijk ver uit elkaar staan. En doordat de formule niet zo heel erg nat is moet je daardoor wel oppassen dat je geen spinnenpootjes-effect krijgt. Even goed de zigzagbeweging maken en rustig opbouwen in meerdere laagjes geeft het mooiste effect.



Bourjois Rouge Edition Velvet matte lipstick €14,19

Je ziet hier de kleuren 24 Dark Chérie (dieprood) en 25 Berry Chic. Beide kleuren zijn heel donker en intens en helaas krijg ik er geen volledige dekking mee op mijn lippen waardoor het er vlekkerig uit ziet. Jammer! Want deze matte lipstick brengt heel makkelijk aan met de sponsapplicator en voelt heel comfortabel aan op de lippen. Als de dekking beter zou zijn dan zou het zeker een favoriet kunnen worden. Om het echte resultaat weer te geven heb ik deze lipstick alsnog gebruikt op de full face foto onderaan dit artikel..



Bourjois 1 Seconde Gel nagellak in Rouge Obscur €8,49

Een lekker vampy, donker, feestelijk en intens lakje met een prachtige glans. Ik hou echt van deze lakjes van Bourjois vanwege die finish waarbij het lijkt alsof je net een professionele gellak aan hebt laten brengen. Hij lakt prettig, droogt redelijk vlot, heeft een mooie creamy finish en dekt in 2 laagjes.



De make-up van Bourjois stelt me eigenlijk nooit heel erg teleur en de prijs/kwaliteit-verhouding is zeker goed te noemen. Deze keer op de lipstick na en dat terwijl eerdere kleuren hiervan me eerder wel bevielen. Misschien een verkeerde batch of komt het door de donkere tinten? In ieder geval jammer van de lipstick, maar het palette, de nagellak en de mascara zijn zeker wèl aanraders te noemen :)

Bourjois make-up is bij verschillende drogisterijen en onder andere Parfumerie Douglas, Bol.com en ICI Paris XL te koop.

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.