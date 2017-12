Ruim een derde van alle ondernemers in Nederland is vrouw en er zijn heel veel vrouwen die eraan denken om een eigen bedrijf te gaan starten. Wellicht heb jij hier ook al eens over nagedacht? Of ben je al onderweg maar heb je nog net dat duwtje in de goede richting nodig om er helemaal voor te kunnen/durven gaan? Deze inspirerende vrouwelijke ondernemers gingen je voor! Vandaag lees je meer over Simone Nijssen, bekend van haar werk als Bruiloftsfotograaf Zwolle.

GIRLBOSS

“A woman in control, taking charge of her own circumstances in work & life. Someone who knowns her worth and won’t accept anything less. She is empowering and inspiring to those around her & kicks ass!” – Urban Dictionary



Wie ben je?

Ik ben Simone Nijssen, 27 jaar en samen met mijn man Laurens en onze zoon van 2,5 jaar woonachtig in het mooie Zwolle. We hebben hier in 2016 samen ons eerste huis gekocht nadat we eerst een tijdje woonden in een appartement in Arnhem. Daar werd in 2015 ook onze zoon geboren. Omdat we graag dichter bij familie en vrienden wilden wonen, besloten we in Zwolle ons eerste huis samen te kopen. In februari 2017 vroeg mijn liefde me ten huwelijk. Volgend jaar zomer gaan wij dus ook trouwen! Heel leuk en bijzonder om het eens van de andere kant mee te mogen maken, haha.

Kan je je bedrijf omschrijven, hoelang het bestaat en wat je zoal doet?

Ik ben al ruim negen jaar fotograaf en sinds 1,5 jaar volledig gespecialiseerd in bruiloftsfotografie. Mijn bedrijf bestaat eigenlijk nog maar relatief kort, namelijk pas vanaf 1 januari 2017. Ik heb me toen pas geregistreerd bij de KVK als ZZP’er. Ik was al ruim acht jaar fotograaf, maar deed dit nooit vanuit professioneel standpunt. Ik vond het gewoon leuk om fotoshoots te doen tussen het studeren en werken door. Natuurlijk hield ik in die jaren ook keurig alles bij en gaf ik mijn extra inkomsten op, maar die waren nooit dusdanig hoog dat ik het idee had het te moeten registreren bij de KVK. Dat veranderde eind 2016, begin 2017 ineens. Dus dit leek mij een logische stap!

Waar komt jouw liefde en passie voor fotografie, bruiloften en ondernemen vandaan?

Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, haha. Ik ben negen jaar geleden gewoon eens begonnen met het fotograferen van kinderen en gezinnen uit de buurt. Iedereen vond dat ik dat leuk deed, dus zo ging het balletje een beetje rollen. Door alle complimenten en vele opdrachten die volgden, ontdekte ik wel dat dit mijn grote passie was. Fotograferen vond ik écht heel erg leuk. Herinneringen maken en mooie momenten vastleggen voor andere mensen, hoe bijzonder is het dat ik dat mag doen!

In mijn directe omgeving had ik destijds wel mensen die heel succesvol waren in het ondernemerschap, maar ik heb nooit gedacht dat het ook voor mij weg gelegd zou zijn. Daarbij stond ik er 9 jaar geleden, ik was toen 17 jaar, ook gewoon nog niet zo bij stil. Ik zat nog op school en was veel drukker met mijn sociale leven dan met mijn blik in de toekomst. Op school werd mij niets verteld over ZZP’er of ondernemer worden. Je leert een vak en gaat aan de slag bij een werkgever, is het idee. Dat ik dat uiteindelijk niet ben gaan doen en nu succesvol ZZP’er ben, vind ik toch een bijzondere wending!

Op welk punt besloot jij om er helemaal voor te gaan en maakte je van je hobby je fulltime bedrijf?

Ruim negen jaar geleden had ik mijn eerste fotoshoots met kinderen en gezinnen uit de buurt. Langzaam is het toen het balletje gaan rollen, en in de jaren erna werd ik steeds vaker gevraagd voor allerlei fotografie gerelateerde opdrachten. Daar hoorden ook bruiloften bij, maar ik heb daar nooit mijn main focus van gemaakt. Ik heb een periode alles gefotografeerd wat los en vast zat, maar daar werd ik op de eindstreep echt niet gelukkig van. Dit heeft wel een aantal jaren geduurd voordat ik dat inzag. Ik durfde ook niet zo goed de stap te maken me ergens in te specialiseren.

Toen onze zoon geboren werd in 2015 ben ik een heel jaar gestopt met fotograferen, omdat ik het gevoel en de passie compleet kwijt was. Daarbij had ik mijn handen vol aan een pasgeboren baby, dus ik vond het ook wel goed zo.

Na zijn eerste verjaardag begon het weer te kriebelen en wilde ik weer wat om handen hebben. Ik heb me suf gesolliciteerd op “simpele” baantjes, maar het mocht niet baten. Dat was frustrerend. Ik heb me op een gegeven moment afgevraagd of het dan wel iets voor mij is, werken voor een werkgever? Met het gevoel weer iets om handen te willen hebben én de gedachte dat ZZP’er worden misschien wel iets voor mij is, besloot ik het fotograferen langzaam weer op te pakken. Ik was nog steeds een beetje zoekende in de hoek waarin ik mij wilde specialiseren. Kinderen, gezinnen, zwangerschappen of toch bruiloften? Toen ik door een collega fotograaf in de bruidsfotografie branche werd uitgenodigd zijn twee daagse bruiloftsfotografie workshop te komen volgen, hoefde ik ook niet lang na te denken. Die workshop heeft mij in september 2016 zo veel inspiratie, passie en liefde voor het vak (terug) gegeven dat ik na dat moment echt zeker wist dat daar mijn hart ligt: bruiloften fotograferen!

Ik ben dat als een gek gaan uitwerken en ik had in de weken na het online gaan van mijn nieuwe website ineens tientallen kennismakingsgesprekken staan. Mijn idee sloeg aan! Een leuk bedoeld berichtje op Facebook ging ineens “viral” (meer dan 1 miljoen mensen bereikte ik met een winactie foto op Facebook, zag ik terug in de stats) en zo kwam het ineens dat ik in 2017 ongeveer 15 bruiloften had staan. Ik besloot daarom per 1 januari 2017 mezelf te registreren als ZZP’er bij de KVK.



Wat is volgens jou de sleutel van jouw succes?

Jezelf blijven en doen wat goed voelt. En dan niet in het “cliché” van die omschrijving, maar doen wat écht goed voelt. Alleen dat doen waarvan je zelf zegt: hier word ik zo ontzettend gelukkig van. In mijn branche zijn er honderden, al dan niet duizenden, fotografen die hetzelfde doen als ik: bruiloften fotograferen. Voordat ik bruiloftsfotograafzwolle.nl lanceerde heb ik heel goed na gedacht over wat ik wilde en wie mijn doelgroep zou zijn. Maar juist ook wat voor mij goed voelde. Kan ik mezelf in deze werkwijze verantwoorden, past het bij wie ik ben en past het bij wat ik graag uitdraag?

Ik wilde me niets aantrekken van wat al die duizenden anderen al deden. En dat is gelukt. Met alles wat ik doe blijf ik heel dicht bij mezelf en behandel ik mijn klanten zoals ik ook graag zelf behandeld zou willen worden als ík een bruiloftsfotograaf zou boeken. Ik probeer een goede balans te vinden tussen zakelijk en relaxt omgaan met mijn klanten. Bruiloftsfotografie draait om gevoel en je goed voelen bij degene die je boekt; ik hoop met heel mijn hart dat al mijn klanten dat gevoel bij mij hebben. Daarbij vind ik het werken als bruiloftsfotograaf echt het aller-aller-allerleukste dat er bestaat en heb ik zo veel plezier in mijn werk. Juist doordat ik zo dicht bij mezelf blijf.

Waar zie jij jezelf en je bedrijf over vijf jaar?

Ik hoop dat ik de komende vijf jaar nog een aantal toffe workshops mag volgen om nog meer inspiratie op te kunnen doen. Om nog meer te kunnen leren van collega fotografen en waar zij voor staan. Ondanks mijn eigen werkwijze en daar heel overtuigd van zijn, vind ik het niet slecht om ook te luisteren naar anderen en te kijken waar er wellicht bij mij iets veranderd kan worden. Ik hoop natuurlijk ook dat ik op een vast aantal opdrachten per jaar mag rekenen, hoewel dat in deze branche best lastig is. Ik stel mezelf ieder jaar een doel; voor 2017 had ik het doel vijf bruiloften te willen doen om mee te beginnen (ik deed er uiteindelijk 15!) en voor 2018 had ik het doel er in ieder geval tien te willen doen. Dat laatste doel heb ik eind 2017 al behaald, dus dat mag ik alweer afvinken. Heel trots op.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

Ik heb echt seizoenswerk, waardoor het nu (december) wat rustiger is. In de zomer wordt er gewoon iets meer getrouwd, haha. In het hoogseizoen is op mijn vaste werkdag mijn dag als volgt:

Mijn wekker gaat om 06:45 uur. Ik lig nog even een kwartiertje te lezen op mijn telefoon in bed, alvorens ik eruit spring en mijn zoon wakker maak. Hij gaat één dag in de week naar de gastouder, dat is dan ook mijn vaste werkdag. Nadat ik hem wakker heb gemaakt, heb aangekleed en fris en fruitig beneden heb zitten, ga ik z’n ontbijt maken en kijken we samen televisie. Ik kleed me in de tussentijd ook even aan en om kwart over 8 springen we op de fiets. Als ik hem om half 9 heb af gezet ga ik soms nog even snel boodschappen doen, maar meestal ga ik meteen door naar huis. Ik ruim het speelgoed van vanmorgen op, doe wat huishoudelijke taken en ga na een halfuurtje met koffie naar boven. Ik open dan mijn mail, werk mijn inbox leeg en ga dan (in het hoogseizoen) aan de slag met foto’s van een bruiloft. Hier kan ik de hele werkdag zoet mee zijn. Tussendoor lunch ik nog en probeer ik te denken aan het drinken van water, haha. Meestal heb ik op vrijdag een bruiloft, dus dan kan ik ook op donderdag alle kaartjes gaan leeg halen, camera’s schoonmaken, alle accu’s opladen, tas inpakken, etcetera. Om half 4 gaat mijn wekker op m’n telefoon omdat ik anders vergeet mijn zoon op te halen, lol. Die haal ik om 4 uur weer op en dan is de rest van mijn tijd thuis voor hem.

We spelen en kletsen samen, en daarna begint heel burgerlijk ons avondspitsuur en ga ik koken, met mijn gezin eten, de keuken opruimen, etcetera. Als de peuter eenmaal op bed ligt ga ik in het hoogseizoen meestal boven weer aan de slag met foto’s. Niet zo gezellig voor mijn man, maar dat hebben we van tevoren met elkaar besproken. Mijn werk bevindt zich nou eenmaal thuis, en ik kan dat moeilijk loslaten als het druk is.

Wat is het grootste leerpunt uit jouw carrière?

Nee durven zeggen en op je strepen te gaan staan. Mijn valkuil is dat ik soms te lief en te aardig kan zijn. Ik gun mensen een heleboel, de hele wereld als het even kan. Maar daar ben ik mee gestopt enkele jaren geleden. Ik liet daarmee mezelf heel erg in de steek, en dat wilde ik niet meer. Ik stond niet meer op de eerste plaats, en dat heb ik in het ondernemerschap het afgelopen jaar juist wel gedaan. Hoe fantastisch ik al mijn klanten ook vind, ík moet het wel kunnen doen. Zonder mij hebben zij geen fotograaf en geen herinneringen aan hun prachtige dag.

Ik ben naar mijn klanten nu heel duidelijk wat ze wel en niet bij mij kunnen krijgen en als het voor mij niet goed voelt, ben ik de eerste die ermee stopt en dat ook durft uit te spreken. Kennismakingsgesprekken met bruidsparen zijn niet alleen voor hen bedoelt, maar ook zeker voor mezelf. Als het voor mij niet goed voelt hun dag te fotograferen om welke redenen dan ook, dan zeg ik dat eerlijk en doe ik de opdracht niet. Eind 2017 heb ik bijvoorbeeld ook besloten om in de zomer van 2018 geen opdrachten meer aan te nemen, omdat ik vol zit. Dat is jammer, maar ik vind het veel belangrijker de kwaliteit van mijn eindproduct hoog te houden dan mezelf over de kop te werken. Daar heb ik niets aan, maar mijn klanten al helemaal niet.

Kritiek heb ik ook gehad toen ik een jaar geleden begon, maar ook dat heb ik naast me neer gelegd. Zoveel mensen, zoveel wensen. Ik maak mijn klanten ontzettend blij met dat wat ik doe en dankzij de keuzes die ik heb gemaakt, dat vind ik echt het belangrijkste.

Waar kan jij als ondernemer echt niet zonder?

Mijn camera’s en objectieven natuurlijk! Dat is me echt heilig. Ik bewaar alles ook super goed en netjes en ben er heel zuinig op. Tijdens bruiloften overigens wat minder, want je moet soms gekke dingen doen of bedenken om tot een mooie foto te komen. Maar aan het einde van zo’n dag poets ik alles weer op en is het weer klaar voor de volgende bruiloft.

Thuis heb ik mijn iMac staan en qua fotobewerkingssoftware kan ik niet zonder Lightroom en een beetje Photoshop. Ik heb ook fijne software waarmee ik album ontwerpen kan maken voor mijn bruidsparen en software waarmee ik mooie fotoblog collages samen stel. Dat kost me daardoor geen dagen meer, dat is heel erg fijn.Op mijn telefoon gebruik ik mijn internetbankieren app om te kijken of het goed gaat met de betalingen. Ook heb ik op mijn telefoon de Moneybird app staan, waarmee ik op de computer facturen en offertes maak. Ik vind de app vooral handig om terplekke even iets te kunnen controleren of wijzigen voor een klant.

Wat is het beste advies wat je aan andere (vrouwelijke) ondernemers kan geven?

Laat je niet tegen houden door hen die niet geloven in jouw droom. Laat je niet tegen houden door angsten. Ga je droom achterna en ga dat doen waar je hoopt gelukkig van te worden. Waar je 100% in gelooft en waar je helemaal achter staat. Stap uit je comfortzone en laat jezelf zien. Je kunt het echt! Neem de tijd en stel jezelf geen onbereikbare doelen in het begin. Begin klein en eindig groot <3



Ik vind het echt enorm inspirerend om te lezen over vrouwelijke ondernemers die er echt voor durven te gaan. Ik ‘ken’ Simone al heel wat jaartjes en volg graag wat ze doet, vind haar foto’s echt prachtig en ben soms gewoon plaatsvervangend trots als ik mooie shoots voorbij zie komen of toen ze bijvoorbeeld een Wedisson Award binnen haalde. Simone, dankjewel voor jouw uitgebreide en inspirerende antwoorden op mijn vragen!

Heb jij een eigen bedrijf? Zo ja, wat doe je? Zo nee.. droom je er wel eens van?

Liefs,

Desirée