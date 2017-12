Sinterklaas is het land uit wat betekent dat ik net als vorig jaar een Christmas Countdown ga doen met daarin allemaal leuke Kersttips, looks, producten en winacties om dit jaar wederom lekker feestelijk af te sluiten. Ik begin vandaag met een aantal papieren cadeautips in het Kerstthema omdat ik weet dat er onder jullie veel fans van boeken, spelletjes en stationery producten zitten. Hierbij 5 toffe cadeautips bij elkaar!



Een origineel verhaaltje-voor-het-slapen-gaan

Laat ik beginnen met een cadeautip voor kinderen, of mensen met kinderen, die graag (voor)lezen. ‘Dit is GEEN bedtijdverhaaltje’ van Will Mabbit is eens wat anders dan de standaard prinsen- en prinsessenverhaaltjes en maakte zowel ons als ouders als onze dochter Shae aan het lachen. De grappige illustraties van Fred Blunt maken het helemaal af.

“Tess wil niet wéér een bedtijdverhaaltje over schattige poesjes en gezellige verjaardagsfeestjes. Ze wil ruige avonturen met stoere leeuwen, reusachtige robotdinosaurussen en helikopters horen, dus dwingt Tess haar vader iedere keer opnieuw het verhaal aan te passen. Ehhh.. wie leest nu eigenlijk wie voor?”

Dit is GEEN bedtijdverhaaltje is onder andere bij Bol.com verkrijgbaar voor €12,99. ISBN 9789026144745, 32 bladzijden en uitgegeven door Uitgeverij De Fontein.



Ontwerp je eigen agenda of kalender

Ben je van de kalenders en agenda’s en vind je het leuk om zo’n exemplaar helemaal eigen te maken dan zou je via een printservice een keuze kunnen maken uit de vele gepersonaliseerde agenda’s en kalenders die er verkrijgbaar zijn. Of je nu op zoek bent naar een jaarplanner, familieplanner, verjaardagskalender of een normale agenda voor al je afspraken, door ze te vullen met je eigen foto’s kan je het hele jaar door genieten van je dierbaren.

Ook een leuke cadeautip voor Kerst om aan opa en oma te geven: vul een verjaardagskalender met foto’s van alle kinderen en kleinkinderen.



Eentje voor de neat-freaks..

Stiekem werd ik hier misschien net even wat enthousiaster van dan ik wil toegeven, maar De Organizing Agenda 2018 van Zamarra Kok is echt te leuk voor control- en lijstjesfreaks als ik òf juist voor mensen die graag wat meer structuur en controle over hun leven zouden willen krijgen. Het is namelijk niet alleen een mooie weekagenda er zitten ook nog wat leuke en handige toevoegingen in:

– voorin een mapje voor bijvoorbeeld een foto en/of om bonnetjes en dergelijke in te bewaren

– stickers om klusjes en afspraken mee bij te kunnen houden

– een week per 2 bladzijdes

– per dag een overzicht waarin je ook gemaakte werkuren, onkosten en kilometers bij kan houden (perfect voor freelancers en ondernemers!)

– per week ruimte voor een boodschappenlijstje, weekmenu en notities

– speciale dagen en feestdagen staan er al in voorgedrukt

– er is ruimte voor belangrijke adressen

– een overzicht van schoolvakanties, ruimte voor je bucketlist en een jaarkalender, jaarplanner, cadeauplanner, Kerstplanner, uitleenplanner, budgetplanner en vakantieplanner

– een handige lijst met opruimklussen om je huis opgeruimd, uitgezocht en op orde te krijgen

– maandelijks: een taakplanner en budgetplanner

– alsof het nog niet uitgebreid genoeg is zit er ook nog een handige lijst in waarin je onderhoud aan apparatuur bij kan houden, hoe je je huis veiliger kan maken, schema’s voor wekelijkse en maandelijkse schoonmaakklussen en een heel aantal fijne kortingscodes en -bonnen.

Ik had al een agenda voor komend jaar gekocht maar toch denk ik deze ook in gebruik te gaan nemen en me ook echt aan de huishoudschema’s erin te gaan houden. Het ziet er heel overzichtelijk en ‘te doen’ uit en zo houd je alles lekker bij zonder dat je gelijk uren per keer bezig hoeft te zijn. Love it!

De Organizing Agenda 2018 is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com voor €12,99. ISBN 9789045212463, 196 pagina’s en uitgegeven door Karakter Uitgevers.

Voor een goed doel

Zoals je weet geef ik met enige regelmaat op mijn blog en/of social mediakanalen aandacht aan een paar goede doelen waar ik persoonlijk feeling mee heb. Ik zet hiervoor mijn bereik in om er zo meer awareness aan te geven. Zo ook vandaag door de tip van de Pink Ribbon Agenda 2018 met je te delen. Hij is uitgevoerd in een mooie mintgroene kleur, past vanwege het formaat ook in je handtas, heeft 3 verschillend gekleurde leeslintjes, een opbergvakje achterin en is handig ingedeeld met 2 pagina’s per week.

De Pink Ribbon agenda 2018 is verkrijgbaar via de webwinkel voor €16,95 inclusief verzendkosten waarvan €3,50 naar Pink Ribbon gaat.



Om prachtige herinneringen te maken

En als laatste in dit rijtje met cadeautips heb ik er nog eentje voor mensen die van spelletjes houden. De nieuwe Familie Quiz en Vrienden Quiz van Elma van Vliet maken niet alleen een leuk setje om zelf te houden voor als er vrienden of familie bij je op visite komt, maar maken ook een interessant cadeautje om weg te geven.

In beide doosjes zitten vragen waarmee je elkaar en de historie van je vriendengroep of je familie beter leert kennen maar er zitten ook leuke opdrachtjes tussen verwerkt. Deze spellen vragen echt om urenlange tafelsessies met lekkere hapjes en drankjes waarbij de opdrachten en vragen mooie openingen zijn om herinneringen op te halen en om verhalen te delen met elkaar ♥

De Vertel eens.. Familie Quiz of Vertel eens.. Vrienden Quiz zijn onder andere verkrijgbaar bij Bol.com voor €15,00 per stuk.

Kan jij ook zo vrolijk worden van mooie papieren cadeautjes zoals deze? Welke van deze cadeautips lijkt jou het leukst?

P.S. Ik ben zo enthousiast voor de Christmas Countdown en heb er veel zin in om toffe, leuke en mooie dingen met je te gaan delen in deze serie. Mocht je nog verzoekjes hebben, laat ze dan gerust aan me weten zodat ik ermee aan de slag kan gaan :)

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd, een gesponsorde link en affiliate links.