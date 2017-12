Ik weet niet hoe het met de huid van jullie handen gesteld is, maar die van mij konden wel even wat extra’s gebruiken door de kou, sneeuw en gurigheid van de afgelopen periode. Precies op het juiste moment was daar de nieuwe Kneipp Seconde Hand- en nagelriemcrème die mijn handjes èn humeur wist op te vrolijken want hij ruikt heerlijk zomers bloemig en ietwat naar Split-ijsjes ^^ Ik vertel je er graag meer over en mag er een aantal weg gaan geven. Ho-ho-ho!

Deze nieuwe Kneipp Seconde Hand- en nagelriemcrème met abrikozenmelk en marulaolie komt in een handige tube met een inhoud van 75ml en er zitten onder andere de volgende verzorgende ingrediënten in:

– jojoba olie

– glycerine

– zonnebloemolie

– kaoline klei

– squalaan

– vitamine E

– melkextract

– panthenol

– marula olie

– shea boter

– abrikozenextract.

Good to know: er zitten geen conserveringsmiddelen, geen harde alcohol, paraffine, siliconen en minerale oliën in en het is dierproefvrij. Wel zit er een kleine hoeveelheid parfum in verwerkt.



De handcrème heeft dus een heel rijtje aan verzorgende, hydraterende, kalmerende, voedende en beschermende ingrediënten in zich en dat merk je. Direct na het insmeren voelt de huid namelijk al een stuk soepeler en zachter aan en dat in een formule die snel intrekt. Een perfecte combinatie als je het mij vraagt want je kan zo regelmatig smeren en toch snel weer door met de orde van de dag.

Zeker nu de winter voor de deur staat en de vrieskou er echt aan zit te komen kunnen je handen en nagelriemen wel wat extra verzorging gebruiken. Daarnaast hebben je handen nou eenmaal meer te verduren dan menig ander stukje huid vanwege de aanrakingen gedurende de dag. Even tussendoor je handen wassen en daarna insmeren geeft dan weer een fris gevoel en zorgt voor blijvende zachte handen en verzorgde nagelriemen.



Winnen?

In deze Christmas Countdown is dit de eerste winactie die online komt. Ik mag 5 tubes van deze heerlijke handcrème weg gaan geven. Laat onder dit artikel een reactie achter en je doet automatisch mee. Meedoen kan tot en met woensdag 20 december 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht.

Spreekt deze handcrème jou aan? Wat is jouw favoriete Kneipp product?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.