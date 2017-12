Dierproefvrije nagellak, zonder schadelijke stoffen, die zelfs belooft je nagels sterker te maken èn die in heel veel verschillende kleuren verkrijgbaar is. Ik vertel je vandaag alles over het mooie Kure Bazaar nagellak en laat je drie prachtige kleurtjes zien die perfect zijn voor het komende seizoen. Oh, en als je liefhebber bent van natuurlijke en vegan beautyproducten dan moet je de webwinkeltip onderaan het artikel zeker even bekijken :)

Toen oprichtster Kartika Luyet zwanger was van haar zoontje begon ze meer en meer op te letten wat ze tot zich nam, niet alleen qua eten maar ook wat ze op haar lichaam smeerde. Met haar grote liefde nagellak kwam ze er alleen niet uit en dus besloot ze haar eigen merk op te richten. Maar dat bleek nog niet zo makkelijk! Zonder concessies een nagellakmerk opzetten dat lakken op natuurlijke basis heeft, maar ook in moderne en veel kleuren verkrijgbaar is, lang blijft zitten, mooi glanst en sneldrogend is.. Het leek even een onmogelijke opdracht maar uiteindelijk is ze er na jaren onderzoek samen met een goede vriendin – die ruim 20 jaar in de beauty industrie werkte – uit gekomen. En zo ontstond Kure Bazaar nagellak: “The Good Nail Philosophy”.

De nagellakken van dit merk zijn voor minstens 85% natuurlijk en bevatten geen tolueen, formaldehyde, dibutyl phthalate en synthetische kamfer. Het is wat vreemd om voor te stellen, maar de basis van deze lakken bestaat uit ingrediënten zoals houtpulp, gerst, katoen, aardappelen en mais. Helemaal eco-vriendelijk dus!



Je ziet hierboven de volgende kleurtjes:

– Hipster, een koele medium blauwgrijze nagellak

– Phenomenal, een koele donkere bruinpaarse nagellak

– Mademoiselle K, een koele frisrode kleur met roze ondertoon.

Alle drie de kleurtjes hebben een creamy finish, lakken heel erg prettig, drogen redelijk vlot en dekken volledig in 2 laagjes. Ze blijven van zichzelf makkelijk meerdere dagen zitten zonder dof te worden of beschadigingen, maar met een basecoat eronder en een topcoat erover kan ik zo een week van m’n manicure genieten ♥



De Kure Bazaar nagellak is onder andere verkrijgbaar bij Happy Skin Food. Deze Nederlandse webwinkel werd in 2015 opgericht en verkoopt alleen natuurlijke producten die biologisch gecertificeerd, toxic-free, dierproefvrij en vegan zijn. De Kure Bazaar nagellak is voor €17,50 verkrijgbaar.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.