Sinds kort is er een nieuw make-up merk in Nederland en dat is L.O.V. Misschien heb je het al in de winkel gespot? Ze hebben in ieder geval een enorm uitgebreid assortiment! Ik heb al een tijdje een aantal producten hiervan liggen maar kwam er nog niet aan toe ermee aan de slag te gaan. Tot ik op zoek was naar een winterse lipstick en deze erbij pakte. En wat is hij fijn! Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches, de review en natuurlijk full face foto’s van de LOV LipAffair Color & Care lipstick in Love Potion.



L.O.V. biedt een uitgebreid assortiment aan professionele producten voor het gezicht, ogen, lippen en nagels. Er worden verzorgende ingrediënten in verwerkt en de verpakkingen zijn ook mooi, stevig en luxe. En dat terwijl de producten helemaal niet zo duur zijn!



De LOV LipAffair Color & Care lipstick in Love Potion is een matte lipstick maar dan verpakt in een niet uitdrogende formule. Ik heb vanwege de omschakeling naar het koudere weer en een verkoudheid op dit moment last van droge lippen, maar toch worden de velletjes niet heel erg geaccentueerd. De kleur 930 Love Potion vind ik best een lastige om te omschrijven. Ergens doet hij namelijk best warm aan, maar er zit ook duidelijk een koele rozige tint doorheen. De lipstick glijdt ook gemakkelijker dan veel andere matte lipsticks over de lippen en voelt heel romig aan tijdens het dragen. De lipstick geeft wel af en is dus niet koffiekopjes- en kissproof, maar de formule blijft alsnog makkelijk meerdere uren mooi zitten. Met zo’n intense kleur als deze is regelmatig bijwerken aan te raden om het niet te rommelig of smoezelig te laten ogen :)

De matte, bijna soft-rubber-achtig van textuur huls vind ik ook heel erg mooi en doordat hij wat zwaarder is ligt hij lekker in de hand. Chique detail: de lipstick sluit met een magneetje. Klik!



L.O.V. is verkrijgbaar in verschillende Etos winkels. Bekijk hier in een PDF in welke steden en welke filialen je dit merk kan vinden. De LOV LipAffair Color & Care lipstick is verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren voor €9,99 per stuk (3,5g).

Qua kwaliteit en gevoel deed de lipstick me een beetje denken aan bepaalde lipsticks van Catrice en ik vond het dan ook heel grappig om uit te vinden dat dit merk van hetzelfde moederbedrijf is als essence en Catrice. Je kan dit dan duidelijk de chiquere en meer volwassen zus van deze merken noemen. Voor meer informatie en om het assortiment door te snuffelen kan je een kijkje nemen op de website van het merk. Good to know: dit merk is dierproefvrij!

Mijn eerste ervaring is in ieder geval heel positief en ik ga dan ook zeker vlot aan de gang met wat andere producten van LOV om deze te reviewen.

Spreekt dit merk jou aan om eens te gaan proberen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.