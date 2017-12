Zoals je wellicht wel weet ben ik een enorme parfumliefhebber, zijn geuren soms zelfs magisch voor me en heb ik er echt iets mee. Geuren zijn herinnering, gevoel, emotie.. En toen tijdens het Lush parfumconsult het woord geurpoëzie gebruikt werd snapte ik gelijk wat hij ermee bedoelde. Wat een mooi woord! Ik vertel je graag wat meer over deze bijzondere kennismaking met zo’n beetje alle Lush parfums en welke ik mee naar huis nam.



De Lush flagshipstore aan de Kalverstraat in Amsterdam is sowieso een filiaal waar je echt eens naartoe moet gaan. Hij is namelijk drie verdiepingen hoog, prachtig industrieel ingericht, er is een apart Hair Lab en zelfs een Perfume & Music Room. Deze winkel opende begin dit jaar en is echt een plaatje om te zien!

Na een korte kennismaking met de PR manager van Lush liepen we naar de parfumruimte waar zo’n beetje alle geuren van het merk te vinden zijn, verspreid in de kasten maar ook op tafels waaraan je plaats kan nemen. Of om jezelf eens rustig kennis te kunnen laten maken met de parfums òf om een Lush parfumconsult aan te gaan. Je kan hiervoor trouwens gewoon binnenlopen en ernaar vragen en als er tijd is kan zo’n consult altijd plaatsvinden.

De Lush parfums zijn allemaal geïnspireerd op toffe verhalen, kunst, poëzie en muziek en zijn zeker niet standaard of gemakkelijk te verwarren met de meer commerciële parfums. Na een gesprek over de historie van Lush / Gorilla Perfume geuren en het aanhoren van enkele bijzondere verhalen (loved it!!) was het tijd om aan flink wat geuren te snuffelen, te vertellen wat ik er wel of niet lekker in vond en me te laten verrassen door andere keuzes die steeds naar aanleiding van mijn mening of ons gesprek werd bijgesteld. Een hele geurreis maar uiteindelijk ging ik voor één geur die er voor mij op dat moment het meest uit sprong: Inhale.



Lush Inhale is een parfumolie die zeer zuinig in gebruik is en ontiegelijk lang op de huid blijft ruiken. Het is een Black Label geur, dus niet in ieder filiaal verkrijgbaar, maar zeker een bezoekje aan de Kalverstraat waard. Je ruikt er onder andere neroli, ylang-ylang, zwarte peper, sandelhout en coumarin in. De geur lijkt aan het begin wellicht best zomers en vol bloemig, maar ergens heeft hij ook wat warms en licht kruidigs in zich zitten. Totaal niet te vergelijken met enige andere geur die ik in mijn verzameling heb. Als ik hem draag krijg ik bijna iedere keer wel een complimentje of de vraag welk parfum ik draag en ik blijf ook de hele tijd aan mijzelf snuffelen tijdens het dragen. Heerlijk!



Omdat ik tijdens het gesprek aan had gegeven dat ik Sikkim Girls als parfum zo lekker blijf vinden, kreeg ik hiervan een solid perfume mee naar huis. Deze is net even wat subtieler dan de vloeibare variant, maar net zo verleidelijk en rokerig. Heel fijn voor op reis ook trouwens, want het scheelt weer een vloeibaar product.



En omdat ze het zo leuk vonden dat ik onlangs de nieuwe What Would Love Do? had aangeschaft wilden ze me kennis laten maken met weer een andere variant uit de geurencollectie. Ik kreeg deze geur namelijk mee in de vorm van een wash card. Het voelt aan als een stevig stukje papier, de basis is gemaakt van appelpulp en je kan hem op verschillende manieren gebruiken. Leg of hang hem in je kast als een geurverspreider of scheur er kleine stukjes vanaf en neem dit mee met je onder de douche. Zodra de card in aanraking komt met water gaat het namelijk flink schuimen en kan je lichaam en/of je haren ermee wassen. Perfect dus wederom voor op vakanties, maar ik heb deze heerlijke geurkaart in mijn kast gehangen voor nu :)

Zoals je kan begrijpen ging ik helemaal enthousiast, onder de indruk van alle interessante verhalen, een neus vol met heerlijke geuren èn een aantal heerlijke goodies weer naar buiten. Liefde voor dit merk en hun unieke producten met heerlijke geuren. Ik ben bang dat m’n geurencollectie toch weer wat uit zal gaan breiden de komende tijd..

Heb jij ervaring met de geuren van Lush? Zou zo’n Lush parfumconsult iets voor jou zijn?

Liefs,

Desirée

* In mijn enthousiasme van het Lush parfumconsult ben ik gewoonweg helemaal vergeten om foto’s te maken. Oops! Gelukkig mocht ik van blogcollega Aranka enkele foto’s delen zodat je alsnog kan zien hoe prachtig deze winkel is ♥