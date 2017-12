Je hebt nog maar een paar dagen de tijd om van zorgverzekering over te kunnen stappen en het kan zeker lonen om er nog even voor te gaan zitten. Voor je het weet heb je èn betere zorg èn betaal je daar ook nog eens minder voor. Toch zijn er enkele dingen waar je rekening moet houden en ik deel deze tips graag met je.

Tips overstappen zorgverzekering

1. Laat ik beginnen met wat een open deur lijkt, maar toch vaak misgaat: let bij het overstappen niet alleen op de prijs maar ook op de dekking! Minder betalen is natuurlijk heel fijn maar als je daardoor voor een onprettige verrassing komt te staan omdat bepaalde zaken nu niet gedekt zijn dan kan het je duur komen te staan..

2. Kijk niet alleen naar de kosten van de basisverzekering maar vooral ook naar die van aanvullende pakketten en wat er precies ìn die pakketten zit. Vind je de vergoeding fysiotherapie belangrijk, verwacht je een zwangerschap of ben je nu al pril zwanger en zal je kraamzorg nodig gaan hebben? Ben je chronisch ziek en heb je daardoor meer kosten aan geneesmiddelen? Of denk aan orthodontiekosten voor je kind(eren) en hoe sterk is je eigen gebit? Heb je bepaalde hulpmiddelen nodig? Vooral in het vergelijken van aanvullende pakketten kan wat tijd gaan zitten maar hierin is juist het meeste verschil te maken.

3. Mocht je nu al jaren weinig zorgkosten hebben en verwacht je dit voor komend jaar ook, of heb je een buffer achter de hand op je spaarrekening? Kies er dan voor om je eigen risico van de standaard €385,- te verhogen naar €885,- en je bespaart je er zo meerdere tientjes per maand mee uit.

4. Let met het overstappen van zorgverzekering, zeker als je dat nog last-minute gaat of wil doen, wel op dat je geaccepteerd zal worden voor de gewenste aanvullende pakketten. Zeker in bepaalde situaties zal een zorgverzekering eerst groen licht moeten geven of bepaalde voorwaarden kunnen stellen. Iets om rekening mee te houden!

5. Ga je voor een vrije keuze polis (restitutiepolis) of eentje waarbij er afspraken zijn gemaakt met bepaalde zorgaanbieders (naturapolis)? De keuze kan een verschil maken in de maandelijkse kosten, maar het is slim om te controleren of ‘jouw’ zorgaanbieder (een bepaald ziekenhuis bijvoorbeeld) wel vergoed wordt door de nieuwe zorgverzekeraar.

6. Heb je een flinke buffer achter de hand? Dan zou je je zorgpremie voor het nieuwe jaar ook in één keer kunnen betalen. Veel zorgverzekeraars geven dan een paar procent korting en je hebt dan het hele jaar geen omkijken meer naar de maandelijkse kostenpost.

Let op: overstappen van zorgverzekering voor 2018 kan nog tot en met 31 december 2017.

Wij zijn zelf al een paar keer overgestapt in het verleden. Ja, het uitzoekwerk kan echt wel even wat tijd in beslag nemen maar die paar uurtjes kunnen het meer dan waard zijn. Zeker als je verwacht voor een komend jaar een andere situatie in te gaan, zoals met een geplande operatie (zoals ik had met de gastric sleeve operatie) of een prille of verwachte zwangerschap bijvoorbeeld. Het scheelde ons met de laatste keer overstappen echt tientjes per maand en dat terwijl we naar een uitgebreidere dekking gingen.

Ga jij nog overstappen dit jaar? En.. ben ik de enige die al dat uitzoek- en vergelijkingswerk best leuk vind om te doen? :)

Liefs,

Desirée