Het is echt heel erg lang geleden dat ik een outfit online had staan, maar zo met de feestdagen, een nieuwe toffe outfit in mijn kast en het aantikken van weer een doel in mijn road to size healthy ging ik weer graag eens vóór de camera staan. Het is trouwens ook heel lang geleden dat ik zwart heb gedragen, maar ik merk dat de kleur toch wel erg goed bij mijn persoonlijke stijl past en dat hij steeds meer terugkomt in mijn kledingkast.



Ik wissel door het afvallen nog steeds regelmatig van kledingmaat en kan er dus een enorme lol in hebben om niet al te dure items te vinden. Zo kan ik er inbetween sizes toch leuk uit blijven zien zonder dat het me helemaal een fortuin kost. Alhoewel.. ik heb denk ik nog nooit zoveel gewinkeld als dit jaar en dat terwijl ik er weinig van terug zie, aangezien ik alles steeds na één/twee maandjes al niet meer pas. Ai! Het is voor een goed doel zullen we maar zeggen :)

Ik hou heel erg van een mooi broekpak maar de pakken die ik tegenkwam zijn me toch echt even iets te prijzig voor die korte periode dat ik hem aan zou kunnen. Mocht ik eenmaal op een stabiel gewicht zitten dan ga ik zeker op zoek naar een mooi en kwalitatief broekpak, maar voor nu houd ik het bij een mooi diepzwart jasje die ik combineer met een wat meer aansluitende diepzwarte jeans – zoals op deze foto’s – of met een wijde pantalon voor meer chique gelegenheden. Zo oogt het alsnog als een broekpak, maar is het net even wat beter te betalen en kan ik er toch lekker mee combineren.

Het jasje wat ik draag is van Miss Etam en is ongevoerd. Iets wat ik heel prettig vind omdat dit soepeler en minder ‘klef’ draagt en dus perfect is bij een look met meerdere laagjes over elkaar. De broek die ik er bij combineerde is van C&A, de Straight Fit in diepzwart van biokatoen. Zit heel lekker, is een mooie stevige kwaliteit en kost slechts €29,90.

Onder het jasje draag ik een zwart basic hemdje van HEMA met daarover een kanten longsleeve van Zizzi. Ik vind deze zo mooi! Het kant is heel bescheiden en niet te druk en vooral de wat hoger gesloten halslijn vind ik prachtig ♥

De tas die ik bij deze outfit draag is mijn geliefde MYOMY Paper Bag in de kleur Off Black en ik draag nieuwe enkellaarsjes die uit de Premium collectie van Sacha komen. Ze zijn echt prachtig afgewerkt, hebben een mooie blokhak waardoor hij lekker stevig loopt en een puntneus. Leuk dat deze weer helemaal ‘terug’ is!

Heb jij een feestje gepland vanavond? Of ga je voor lekker rustig op de bank met wat lekkers?

Fijne jaarwisseling!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat schoenen die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.