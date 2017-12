Krijg je gasten met de aankomende feestdagen of wil je gewoon voor je eigen gezin een lekker toetje op tafel zetten, maar heb je geen zin in lastige handelingen, tig ingrediënten en de helft van je dag in de keuken te staan? Dan is dit Rabarber crumble recept perfect om te maken. En als je geen fan bent van rabarber dan kan je het eventueel met ander fruit maken. De smaak van knapperig cookie dough, warme rabarber die op je tong uit elkaar valt.. Mmm!

Ik krijg elk seizoen van Verse Oogst een seizoensbox toegestuurd en als je mij op Instagram volgt dan heb je hem op Instagram Stories vast voorbij zien komen. Deze keer zat er onder andere rabarber in en ik kreeg gelijk zin om met het recept aan de slag te gaan!



Wat heb je nodig voor de rabarbervulling?

– 750 gram rabarber

– 60 gram suiker

– 1 zakje vanillesuiker

– een stukje geschilde gemberwortel

Wat heb je nodig voor de crumble?

– 150 gram bloem

– 50 gram (riet)suiker

– citroenrasp

– 75 gram koude roomboter

– een snuf zout

Hoe maak je dit rabarber crumble recept?

1. Verwarm de oven voor op 200C

2. Vet een ovenschaal in met roomboter

3. Maak de rabarber schoon en snijd deze in stukken van ongeveer 2cm

4. Meng de rabarber met de suiker, vanillesuiker en de geraspte gemberwortel en verdeel dit over de bodem van de ovenschaal

5. Meng met koude handen de bloem, (riet)suiker, citroenrasp, klontjes koude roomboter en een snuf zout tot een kruimelig deeg en verdeel dit over het rabarbermengsel

6. Zet het geheel ongeveer 30-35 minuten in de oven tot de crumble mooi gekleurd is.



Het is het lekkerst om de crumble lauwwarm te serveren met een beetje poedersuiker erover en je kan het zo feestelijk aankleden als je maar wilt. Ik vind persoonlijk een bolletje kaneelijs er heel erg goed bijpassen, maar wat opgeklopte slagroom en/of vanille-ijs kan natuurlijk ook prima!

Ben je geen fan van rabarber dan kan je zo’n crumble heel eenvoudig maken met bijvoorbeeld een appel-rozijntjes-mengsel, appel-frambozen-mix, appel-peer en bastognekoek door de crumble, kersen.. Yumm!

Heb jij al een idee wat je gaat koken met de feestdagen?

Liefs,

Desirée