Tijd voor een winterse en glamorous look! Deze keer eentje waarbij ik vooral gebruik maakte van nieuwe Rimmel make-upproducten voor feestelijke maar voor iedereen draagbare make-up. Natuurlijk vertel ik je ook wat meer over deze nieuwe producten inclusief mijn first impressions en full face foto’s van deze Rimmel Xmas look.



Rimmel Lasting Finish 25h breathable foundation (100 ivory) €15,49

Een foundation met een lichte tot medium dekking, die de huid laat ademen, licht aanvoelt, langhoudend is, met SPF20 en een bijzondere sponsapplicator heeft. Voor mij persoonlijk is de kleur net een tikje te donker (hij had precies de tint van de concealer in dezelfde kleur moeten hebben) en de dekking te weinig voor wat ik mooi vind, maar hij voelt wel echt heel erg fijn aan op de huid en bleef ook zonder problemen de hele dag mooi op z’n plek.

Rimmel Lasting Finish 25h breathable concealer (100 ivory) €8,99

Een concealer met een rond sponsapplicatortje met een lichte textuur en een medium tot volledige dekking die een gladde finish belooft. Deze lichtste kleur is voor mij helemaal goed, de dekking wist me aangenaam te verrassen en hij trekt amper tot niet in lijntjes op je gezicht en onder de ogen. Ik heb deze als een dun laagje uitgewerkt onder mijn ogen, over mijn neus, mijn kin en een beetje op mijn wangen om de lichtere dekking en de te donkere tint van de foundation te compenseren. Ja, deze kan ik zeker aanraden!



Rimmel Magnif’eyes Smoke Edition palette €13,99

Een oogschaduwpalette met 12 kleuren oogschaduw in koele tinten die perfect is om smokey eyes mee te maken. Of je nu van een wat lichtere variant bent of voor die intense look wil gaan. De pigmentatie is prima en de kleuren werken prettig. Zeker met een oogschaduwbasis eronder komen de kleuren mooi tot leven. Mocht je van de warmere tinten zijn dan is dit palette er ook nog in 2 andere varianten, dus zeker eens naar kijken als je ze tegenkomt :)



Rimmel Lasting Finish lipstick €10,99

Dit zijn twee van de vier nieuwe kleuren in deze lipstickvariant; 200 Soft Hearted (een koele middenroze tint met paarse ondertoon) en 710 Get Dirty (een warmere middenbruine tint). De lipsticks glijden over de lippen, voelen romig aan en blijven best lang mooi op hun plek. De paarsige tint vind ik zelf heel erg tof en zie je dan ook op de foto’s terug.



De producten van Rimmel zijn onder andere bij verschillende drogisterijen, Bol.com en Douglas verkrijgbaar. Tip: bij Trekpleister, DIO en Kruidvat lopen er op dit moment 1 + 1 gratis acties op Rimmel make-up!

Pas jij je make-up aan met de feestdagen? Al bedacht voor welke look je gaat?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.