RUIK is een Nederlands bedrijf gerund door Boye en Noëlle, broer en zus, die al van jongs af aan een grote passie hebben voor geuren. Omdat de meeste parfums bomvol synthetische en chemische ingrediënten zitten en ze toch echt bepaalde geuren in de beautywereld misten besloten ze hun eigen parfums te ontwikkelen. Zonder waste! Ik vertel je graag wat meer over het unieke RUIK DEN parfum, een geur die gemaakt is van de iconische 90-jaar oude kerstboom die op De Dam in Amsterdam stond.

Het hele concept bij dit bedrijf zit mooi in elkaar en klopt van A tot Z. Het gehele product is duurzaam; de kartonnen verpakking is gemaakt van landbouwafval en bedrukt met plantaardige inkt en de dop is afkomstig uit de stam van de boom. Daarnaast is het parfum volledig plantaardig, natuurlijk, vegan, zitten er geen chemische en synthetische geurstoffen in èn is het niet op dieren getest. Love it!



RUIK DEN is dus gemaakt van de gigantische 90-jaar oude kerstboom die op De Dam in Amsterdam stond. Ieder jaar weer wordt zo’n boom van bijna een eeuw oud na de feestdagen vernietigd.. Zonde natuurlijk en dus besloten Boye en Noëlle deze te gebruiken als inspiratie voor hun nieuwste parfum DEN. Ze kregen toestemming de boom te mogen gebruiken en gingen aan de slag. Meer dan 1028 kilo twijgjes en naalden werden gedestilleerd tot olie die ze daarna meer dan een half jaar lieten rijpen en vervolgens met plantaardige geurstoffen hebben vermengd.

Het is misschien wel dè geur van de feestdagen maar denk nu niet dat je gelijk de hele dag naar pure dennengeur zal ruiken. Het is zeker een ‘groene’ geur te noemen en je herkent de warme dennengeur er direct in terug, maar tegelijkertijd ruik je er ook warme houttonen en een kruidig randje van kaneel in. Een unieke uniseks geur die ik bij mijzelf net even wat zoeter (een beetje amandelspijs-achtig) en bij Paul duidelijk kruidiger en warmer vind ruiken. Hij blijft bij ons allebei lang op de huid terug te ruiken en we blijven maar aan elkaar en aan onszelf snuffelen als we deze geur dragen. Het is duidelijk een unieke en verwarmende geur die niet snel met een ander parfum te vergelijken is.



Ik kan echt helemaal enthousiast worden van zo’n uniek verhaal als dit. En met mijn grote passie voor parfum vind ik het geweldig om zo’n iconische geur aan mijn collectie toe te mogen voegen. En dat ook nog eens helemaal natuurlijk en zonder waste ♥

Je kan dit unieke parfum via de webwinkel van RUIK aanschaffen en de prijzen gaan vanaf €7,00 voor een sample tot €135,00 voor een grote flacon van 50ml.

Spreekt de geuromschrijving van RUIK DEN jou aan? Wat is voor jou de ultieme winterse geur?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een bedrijf of merk is toegestuurd.